Uxoricidio di Savona, il Centro Antiviolenza Gentileschi: "C'era una base di aggressività in quest'uomo: donne, denunciate!"

"Non credo che questa signora, confrontandomi con la collega di Telefono Donna, si sia mai rivolta al centro di Savona, o subiva violenza e non si è mai rivolta o è stata una cosa improvvisa - ha continuato - Qualcosa di strano c'era se una telefonata gli ha fatto scatenare questa violenza. Questa persona non era per bene, c'era una base indubbiamente di aggressività in questo uomo".