Savona, la "Scuola della Parola" si sposta nella chiesa di Maria Ausiliatrice

Cambia sede la "Scuola della Parola", guidata dal vescovo Calogero Marino. In quest'anno pastorale il cammino di preghiera e ascolto della Sacra Scrittura lascerà infatti la Chiesa Santa Maria Giuseppa Rossello e avrà luogo in quella di Maria Ausiliatrice (ex Salesiani), in via san Giovanni Bosco, sempre un venerdì al mese dalle ore 21 alle 22.