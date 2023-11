Ipotesi Cpr ad Albenga, Crosetto (FdI):«Pd senza vergogna, domenica manifesta contro se stessa facendo disinformazione»

«Il Pd è senza vergogna e rasenta il ridicolo: domenica 5 novembre manifesterà contro se stessa, spargendo fake news facendo sistematica opera di disinformazione». E’ la dura replica del presidente del Circolo di Fratelli d’Italia di Albenga Roberto Crosetto.

«Con questa iniziativa è chiaro il tentativo di nascondere le proprie responsabilità – rincara Crosetto – E’ palese ed è per questo ancora più inaccettabile l’aver deciso di promuovere un azione del genere. La possibilità di aprire un Cpr per alloggiare i migranti irregolari è l’ennesimo affronto per gli albenganesi che devono già fare i contri con quelle già sparse su tutto il territorio cittadino tra dormitori regolari e abusivi che sono la diretta conseguenza delle politiche del “magna magna” dei governi targati Pd, ma anche di quel sottobosco di cooperative che operano in situazioni di opacità».

Roberto Crosetto sottolinea con forza che «ad Albenga è in atto l’ennesima “bastonata” agli albenganesi sia il loro “compagno di merende” Toti con cui hanno fatto assieme l’ultima campagna elettorale gomito a gomito per la spartizione di nomine in enti di secondo grado e la seggiola più ambita a vice presidente della Provincia di Savona. Volendo comunque cogliere il lato positivo della manifestazione di sensibilizzare i cittadini per questo ennesimo scempio noi saremo presenti perché riteniamo che prima debbano essere risolti i problemi legati alla sicurezza e poi si può parlare di accoglienza».