OrientaRagazzi, dall'8 al 10 novembre al Priamar, arricchito di nuove collaborazioni

Il progetto è del Comune di Savona, con il contributo di Fondazione De Mari, la partnership con OrientaMenti (progetto di Regione Liguria) oltre ad altri enti del territorio: Ufficio Scolastico Provinciale, Provincia di Savona, Alfa Liguria, Università di Genova, Unione degli Industriali e Camera di Commercio Riviere di Liguria avrà quest'anno due momenti: a novembre con la proposta delle opportunità formative, a dicembre un nuovo appuntamento dedicato alla scoperta del mondo del lavoro.

Per ciò che riguatrda i tre giornid i novembre, dall'8 al 10, l'8 (alle 14.30-18.00, Sala Sibilla) è previsto il convegno 'Orientamento è Futuro'. Quest’anno l’incontro è dedicato “agli strumenti orientativi per i giovani” con importanti relatori ed esperti del settore per supportare i docenti nella riforma del sistema di orientamento che vede in questo anno scolastico la sua prima applicazione.

Sarà presente il prof. Luciano Monti (docente Luiss e coordinatore Osservatorio Politiche Giovanili Fondazione Bruno Visentini) che presenterà, per la prima volta, un’interessante analisi sulla percezione dei giovani nei confronti del futuro e della scuola, dove troveremo anche Savona come città campione entrata nella ricerca. Momento centrale della giornata sarà l’intervento formativo su “l’Orientamento narrativo – un percorso tra le storie che ci abitano” della dott.ssa Martina Evangelista, formatrice esperta di pratiche narrative e consulente di orientamento narrativo, rivolto a dirigenti scolastici, docenti, educatori e alla nuova figura del tutor dell’orientamento. Per gli studenti poi due importanti appuntamenti mattutini:la giornata dedicata ai percorsi post diploma con la presentazione dell’Università di Genova e dei percorsi ITS Academy (giovedì 9 novembre ore 8.00-12.30).

Novità di questa edizione è anche l’incontro di venerdì 10 novembre dal titolo ‘Giovani protagonisti del proprio futuro' organizzato in collaborazione con Agenzia Italiana per la Gioventù, Eurodesk Italy, Servizio Civile Regionale e il Tavolo dei Giovani del Comune di Savona. Testimonial della giornata saranno: Fabio Incorvaia e Vanni Oddera. Ci sarà inoltre lo spazio espositivo concepito come momento di incontro e conoscenza: i ragazzi delle classi terze degli istituti secondari di primo grado, al Palazzo del Commissario potranno incontrare tutti gli istituti superiori e i percorsi formativi della provincia. OrientaRagazzi torna a dicembre con due giornate di Career Day (5-6 dicembre) in collaborazione con Orientamenti con l'opportunità quindi di incrociare domanda e offerta di lavoro e conoscere le imprese del territorio e il primo Speed date per le scuole organizzato con LegaCoop e Confcooperative (7 dicembre).

“Dall'anno scorso abbiamo dato vita al nuovo OrientaRagazzi che, insieme al Salone dedicato alle scuole secondarie di primo grado per la scelta della scuola superiore – spiega l'assessore alle Politiche educative e alla Formazione, Elisa Di Padova, unisce una serie di momenti dedicati ai giovani e alle tematiche legate alla scuola, alla dispersione scolastica e all'orientamento scolastico che con il Patto per la Scuola vogliamo interpretare nella maniera più ampia, cioè fornire agli studenti la cassetta degli attrezzi per conoscere e soffermarsi sulla realtà che li circonda così da acquisire una maggiore consapevolezza delle loro capacità, interessi e desideri”.

"Sosteniamo con grande piacere il salone OrientaRagazzi 2023 di Savona - spiega l'assessore regionale alla Formazione Marco Scajola - Credo che questo evento sposi appieno due concetti fondamentali per l'amministrazione regionale ovvero: l'importanza dei singoli territori, in questo caso il savonese, e l'idea di un orientamento continuo per garantire le migliori possibilità ai nostri giovani".

“Il salone dell’Orientamento – prosegue la dirigente Nadia Dalmasso, Ufficio Scolastico Provinciale - è un momento importante che conclude un percorso intrapreso con l’inizio della scuola e protratto lungo tutto il ciclo di istruzione dei ragazzi finalizzato a fornire loro gli strumenti e le informazioni utili ad affrontare - in modo quanto più consapevole e ponderato possibile - scelte che influiranno sul loro futuro". “L’Università di Genova - afferma Giulia Pellegri delegata del Rettore all’orientamento e al tutorato partecipa con grande interesse alle tre giornate di orientaragazzi dedicate ai giovani e al futuro, organizzate dal cantiere comunità del Comune di Savona” “Orientaragazzi si inserisce pienamente tra i progetti che il nostro Settore Educazione, Istruzione e Formazione intende sostenere - aggiunge Anna Cossetta, direttrice della Fondazione De Mari - insieme a “Zerodiciannove” e “Verso la città Educante” concorre non solo a orientare i ragazzi, ma attraverso questa formula ampia e diversificata, cerca non solo di valorizzare le più diverse attitudini, ma anche di rafforzare e rendere disponibile il tessuto di relazioni solidali indispensabili a fornire senso al nostro apprendere e al nostro lavorare”.

“Il quadro che emerge da questa indagine – spiega Luciano Monti, Coordinatore dell’Osservatorio Politiche Giovanili della Fondazione Bruno Visentini – mostra una realtà particolarmente dinamica quale quella savonese. Rispetto alle altre città campione, infatti, nel contesto lavorativo Savona risulta tra le prime tre città in cui gli studenti si immaginano dipendenti nel settore privato e prima città dove gli studenti sentono maggiormente l'attenzione della politica verso le loro opportunità imprenditoriali.”

Per informazioni e iscrizioni orientaragazzi.savona@gmail.com

Il programma:

Spazio espositivo al Palazzo del Commissario – mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10 novembre: 9.00-12.00 per le classi e 15.00-18.00 ad ingresso libero per i ragazzi con le famiglie Convegni e seminari – 'Orientamento è futuro': 8 novembre ore 14.30-18.00, Sala Sibilla – per dirigenti scolastici, docenti, educatori, enti e istituzioni, studenti dei licei Scienze Umane Link iscrizioni: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-orientamento-e-futuro-strumenti-orientativi-per-i-giovani-742690937587 –

'Scopri l'università e gli ITS': 9 novembre ore 8-12.30, Sala Sibilla – per studenti della scuola secondaria di II grado e dei corsi di formazione professionale Iscrizioni (a cura del docente): https://www.eventbrite.it/e/biglietti-orientaragazzi-scopri-luniversita-e-lits-academy-742718078767 –

'Giovani protagonisti del proprio futuro’: 10 novembre ore 8.30-13.00, Sala Sibilla – per studenti della scuola secondaria di II grado e dei corsi di formazione professionale Iscrizioni (a cura del docente): https://www.eventbrite.it/e/biglietti-giovani-protagonisti-del-proprio-futuro-744121717087 Agli eventi del giorno 9 e 10, per gli studenti partecipanti, verrà rilasciato attestato valido per riconoscimento di ore PCTO