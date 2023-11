Vado Ligure, rilancio del sito Alstom. Fiom Cgil: "Bene l'investimento, ma i tempi inizialmente previsti si stanno allungando"

"La missione industriale delle grandi manutenzioni per lo stabilimento di Vado Ligure è particolarmente importante in quanto sarebbe in grado di creare un carico di lavoro per un lungo periodo, mettendo il sito al riparo da quelle flessibilità del mercato nazionale ed europeo dettate dalla costruzione di nuovo materiale rotabile". Ad affermarlo è la Fiom Cgil di Savona.

"Bene l'investimento, rileviamo però come i tempi inizialmente previsti si stiano allungando".

"Oltre al confronto con Alstom, diventa necessario, come richiesto, l'intervento del Ministero per monitorare lo stato dell'iter, il progetto e quindi le ricadute occupazionali sul territorio che, oltre ad essere oggetto di confronto e gestite tramite un accordo quadro, dovranno essere stabili e di qualità visto che si utilizzeranno parte di denari pubblici", concludono dal sindacato.