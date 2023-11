Maltempo in Liguria, nuova allerta meteo per il 4 novembre

Nuova allerta meteo in Liguria: è stata emessa da Arpal per sabato 4 novembre dalle ore 18 e fino a mezzanotte: sarà arancione sui bacini medi e grandi di Levante (zona C); gialla sul Centro (zona B), sui bacini piccoli di Levante (zona C), sui versanti padani di Levante (zona E). Ulteriori valutazioni nella giornata di domani.

Per quanto riguarda il savonese, coinvolto il territorio lungo la costa da Spotorno verso Genova dove vigerà l'allerta gialla.

È in arrivo una nuova perturbazione che interesserà particolarmente il Centro e il Levante della regione tra il tardo pomeriggio di domani, sabato 4 novembre, e la mattinata di dopodomani, domenica 5 novembre. Si attendono piogge diffuse e persistenti, soprattutto sul Levante, con linee temporalesche localmente forti ma non stazionarie.