Savona, a Lavagnola torna la fiera di San Martino, variazioni dei percorsi di Tpl e della viabilità

San Martino, il 5 novembre, è la fiera tradizione del quartiere di Lavagnola che annuncia l'arrivo dell'autunno. Per la fiers ci saranno variazioni alla linea dei mezzi di Tpl. Domani dalle ore 7 alle ore 20 verrà interrotta la circolazione veicolare nella piazza di Lavagnola a partire da via Abate e sino a via Botta/Ponte di S. Martino.

Gli autobus interessati al transito faranno i seguenti percorsi alternativi: linea 3 in partenza dalla Stazione: normale percorso fino in via Crispi, svolta a sinistra sul ponte di Lavagnola, proseguimento in via Ciantagalletto e quindi normale percorso; linea 2 in partenza da piazza Mameli: normale percorso fino in via Crispi, svolta a sinistra sul ponte di Lavagnola, proseguimento in corso Ricci e ripresa del regolare percorso.

E' inoltre previsto il divieto di sosta con con rimozione forzata dalle ore 7 alle 20 di domenica 5 in piazza Lavagnola - via santuario, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Crispi ed il ponte della chiesetta di San Martino; in via Abate, piazzetta adiacente la sede Sms "Libertà e lavoro"; in via Garroni, tratto a monte adiacente area verde prospiciente su piazza Lavagnola (per istituzione area di manovra) dal numero 31rosso al 33 rosso in via San Dalmazio, tratto da intersezione con piazza Lavagnola/via Santuario a posteggio scuole (escluso).

Ci sarà il divieto di circolazione dalle ore 07 alle 20 in piazza Lavagnola, a partire dalla via Abate e sino alla via Botta/ponte di San Martino, revoca del senso unico di marcia in via Garroni, nel tratto compreso tra il civico 13 e piazza Lavagnola.

Previsto poi il doppio senso di circolazione e del divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto di via Santuario compreso fra ponte di San Martino (chiesetta) e l'intersezione con il nuovo ponte sulla S.P n.12 bretella di via Ciantagalletto.