CDS-Casa della Salute arriva a Cairo Montenotte: alta qualità, tempi di attesa brevissimi e costi contenuti

A Cairo Montenotte in via Brigate Partigiane 32 è in arrivo un nuovo poliambulatorio di CDS-Casa della Salute, l’azienda sanitaria che propone tecnologie di ultima generazione e servizi integrati con tempi di attesa ridotti, alta qualità delle prestazioni e costi contenuti. In provincia di Savona, dopo le aperture di Albenga e Savona, CDS approda quindi anche in Valbormida dove il centro è operativo dal 30 ottobre 2023 come punto informativo e dove, lunedì 6 novembre alle ore 11.30, sarà ufficialmente inaugurato.

Il centro si sviluppa su oltre 1.000 mq di superficie disposti su un unico piano, con ingresso e uscita separati, e dispone di un’area parcheggio riservata ai pazienti. La struttura conta un reparto dedicato all’odontoiatria, numerosi studi specialistici in differenti ambiti, un punto prelievi ad accesso diretto e con refertazione entro 24/48h e una divisione di diagnostica per immagine dove, ad esempio, sarà possibile effettuare Risonanze Magnetiche ad alto campo, TAC, MOC, raggi, ecografie, Mammografia e Cone Beam. Per offrire ai pazienti un servizio completo, inoltre, CDS ha scelto di destinare un’area del proprio centro ai Medici di Famiglia.

“Fiore all’occhiello di CDS-Casa della Salute sono i tempi di attesa ridotti, l’alta qualità delle prestazioni erogate, la presenza di tecnologie all’avanguardia, medici di grande esperienza e costi accessibili. – spiega Francesco Conti, Area Manager di CDS -. Anche a Cairo Montenotte, quindi, portiamo il nostro standard. Nel nuovo centro sono presenti, infatti, strumentazioni di ultimissima generazione e in linea con le ricerche più recenti, che non solo garantiscono un’elevata qualità diagnostica ma mettono anche i nostri medici nelle condizioni migliori per esprimere il proprio talento e le proprie competenze. Tra le tecnologie in dotazione ci sono anche macchinari Siemens ed Esaote, due eccellenze di settore a livello internazionale e dei quali CDS è partner scientifico”. Un esempio delle prestazioni effettuabili nella struttura? La Risonanza Magnetica al rachide lombosacrale a un costo di 57 euro e la visita cardiologica + ECG a un costo di 60 euro.

“CDS si pone in una posizione di complementarità e mai di sostituzione rispetto al Servizio Sanitario Nazionale, che in Italia è di altissimo livello. Il nostro obiettivo è quello di essere capillari sul territorio e sempre più vicini ai cittadini, per i quali auspichiamo di poter rappresentare un punto di riferimento”, ci tiene a precisare l’Area Manager Conti.

A porre in evidenza l’importanza dei tempi di attesa ridotti è anche il Dott. Stefano Calia, medico specializzato in diagnostica per immagini e attivo nei centri CDS nel campo della neuroradiologia “La maggiore efficacia terapeutica si ottiene anche attraverso un’elevata precocità diagnostica. Per questo motivo è importante poter accedere a strutture che abbiano tempi di attesa, di esecuzione e di refertazione molto brevi”.

Il Dott. Calia si sofferma poi sulla neuroradiologia, suo ambito di attività: “Oggi, la neuroradiologia ricopre un ruolo molto importante nella prevenzione e nel follow up delle malattie del sistema nervoso come, ad esempio, le patologie neurodegenerative, infiammatorie e tumorali. Grazie a tecnologie di ultima generazione, come ad esempio quelle in dotazione nel nostro centro, queste possono essere scoperte molto precocemente, seguite nel loro decorso e nella loro terapia, rendendo possibile accompagnare il paziente in ogni fase.”

La centralità del paziente per CDS, però, va oltre le prestazioni di eccellenza erogate. Il centro di Cairo Montenotte, infatti, concretizza l’attenzione dell’azienda genovese verso l’ambiente e un impatto sostenibile, configurandosi come un edificio certificato ad elevata efficienza energetica cioè una struttura che richiede, per funzionare, un consumo di energia minimo.

CDS Casa della Salute è un network di poliambulatori specialistici, diagnostici, odontoiatrici e fisiokinesiterapici fondato nel 2013 con l’obiettivo di contribuire alla tutela del diritto alla salute e garantire ai cittadini un servizio sanitario di alta qualità e prenotazioni in tempi brevi. Attualmente, conta 22 strutture tra Liguria e Piemonte, impiega oltre 300 dipendenti e 400 medici ed eroga ogni anno quasi un milione di prestazioni sanitarie. Dal 2020 CDS è controllata da Italmobiliare, holding della famiglia Pesenti quotata nel segmento STAR di Borsa Italiana, che ha dato grande impulso al piano di sviluppo della società.

Attraverso il nuovo centro di Cairo Montenotte, che rappresenta la quarta struttura attiva nel ponente ligure, dopo Savona, Sanremo e Albenga, CDS prosegue il proprio piano di espansione che mira ad aumentare la capillarità sul territorio, promuovere stili di vita improntati alla salute e alla prevenzione e favorire ricadute positive sul territorio e la comunità. Grazie a questa nuova apertura, ad esempio, l’azienda ha assunto alle proprie dipendenze circa 15 figure professionali da inserire all’interno della struttura, avviando, inoltre, la collaborazione con oltre 30 medici specialisti.

Il centro CDS Casa della Salute a Cairo Montenotte sarà inaugurato il 6 novembre alle 11.30.

CDS Casa della Salute

Via Brigate Partigiane 32 – Cairo Montenotte (Savona)

Telefono: 019 9388083