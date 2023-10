Lavori in via Brunenghi, la richiesta da Finalborgo: "Riaprire temporaneamente Porta Testa"

Fin da quando la scelta è diventata definitiva e totale, la chiusura al traffico di Porta Testa a Finalborgo torna ciclicamente in discussione. In particolare in determinate situazioni occasionali o d'emergenza.

Come quella che si configurerà, per la viabilità finalese tra Borgo e Marina o l'Aurelia, nel fine mese di ottobre, quando via Brunenghi sarà chiusa nel tratto terminale lato mare dall'intersezione con via Dante, per concedere alla ditta incaricata di effettuare i primi test d'indagine archeologica propedeutici ai lavori di riqualificazione della via.

Per questo motivo, e per agevolare in particolare il transito dei mezzi che effettuano consegne al mattino dentro al Borgo, sul gruppo Facebook "Finalborgo nel cuore" è stata lanciata una proposta al Comune: riaprire fino alle 9.30 l'ingresso di Porta Testa permettendo il collegamento con la Sp490 verso ponente e anche con la Sp17 verso Calice.

Il tutto per evitare in parte di doversi poi, in uscita dal Borgo, recare su via XXV Aprile e immettersi in Aurelia praticamente a Finalpia.

La proposta social ha ricevuto diversi consensi online. Anche il gruppo consiliare di opposizione "Le Persone al Centro" si è detto favorevole: "Mi sembra una soluzione di buon senso che alleggerirebbe gli ingorghi del mattino - dichiara il consigliere Paolo Folco - Peraltro sfrutterebbe le fasce orarie già consentite per il transito senza erodere ulteriormente un bene prezioso come l'isola pedonale che resterebbe garantita per il resto della giornata".