Varazze, prolungata l'ordinanza di chiusura di Lungomare Europa: necessarie opere di sistemazione e di pulizia (FOTO)

Questa mattina è stato eseguito, dal primo cittadino varazzino e dall'ufficio tecnico comunale, un sopralluogo sul tracciato per verificare lo stato dei luoghi e programmare gli interventi di pulizia e ripristino in seguito alla mareggiata dei giorni scorsi.

"Non si sono al momento evidenziati danni rilevanti ma sono necessarie comunque opere di sistemazione e pulizia - spiega il sindaco - I primi interventi gia attivati nella giornata odierna continueranno anche per i prossimi giorni".

Il percorso rimarrà chiuso ancora per le giornate di domani martedì 7/11 e mercoledì 8/11 per consentire le lavorazioni necessarie (salvo ulteriori proroghe).

"Il tratto compreso tra le zone sopra indicate rimarrà chiuso ancora qualche giorno per consentire interventi che comportano tempistiche più lunghe e per i quali, già dalla giornata odierna, sono al lavoro tecnici e squadre di operai - puntualizza Pierfederici - Contemporaneamente si sta anche intervenendo per liberare gli scarichi a mare delle parti focive dei rii insabbiati durante la mareggiata. In particolare sul Rio Carbini e Rio Vecchie Mura mezzi sono già al lavoro, potendo intervenire più agevolmente ed in sicurezza, mentre sul Rio Mola e sul Rio Cavetto si attendono condizioni meteo marine che consentano gli interventi necessari".