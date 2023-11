Bonasera (Lega): "La provincia di Savona ha bisogno di una rappresentanza in giunta regionale, Ripamonti buona candidatura"

"Le annunciate dimissioni dell’assessore regionale Andrea Benveduti, in quota Lega, aprono nuovi scenari che consentono al presidente della Regione Liguria di riparare ad una rilevante mancanza in occasione della formazione della Giunta Regionale: nominare un assessore espressione della Provincia di Savona. A suo tempo già la mancanza di riaffidamento dell’incarico in giunta per Stefano Mai, assessore all’Agricoltura uscente, mi lasciò alquanto perplesso, ora c’è la possibilità di rimediare", afferma il segretario della Sezione della Lega di Spotorno e del Golfo Francesco Bonasera.

"Mi sento di rappresentare il sentimento dei soci militanti e sostenitori della mia sezione nonché dei tanti cittadini del Golfo dell’Isola, non iscritti ma elettori del nostro partito, nell’affermare che la provincia di Savona ha bisogna di una rappresentanza in seno alla giunta regionale. Tra i papabili ho letto il nome di Paolo Ripamonti, già senatore e vice presidente della commissione industria alla Camera, conosce bene la nostra provincia e non solo, ha esperienza amministrativa e saprebbe rappresentare al meglio le esigenze della provincia di Savona. Mi auguro che chi debba decidere, in seno alla Lega, per trasferire il nome al presidente Toti, lo faccia tenendo conto non solo delle capacità personali ma della necessità di risollevare un territorio decisamente in difficoltà e che, come nell’ultima vicenda del rigassificatore, si è visto imporre decisioni dall’alto senza essere coinvolto. Non deve più succedere", afferma Bonasera.

"La provincia di Savona non può essere solo “terra di conquista” in occasione delle varie campagne elettorali, ma deve essere rappresentata ai più alti livelli. Abbiamo già dato tanto nel presente e nel passato: mi riferisco ai problemi della sanità che ha colpito i nostri tre ospedali, alla crisi industriale della Valbormida, alla difficoltà dei collegamenti viari che perdura da tempo e alle nuove problematiche ipotizzate come il rigassificatore di Vado Ligure/Savona, il termovalorizzatore della Val Bormida e il centro migranti di Albenga, tanto per citarne alcuni", prosegue.

"Con tutto il rispetto per gli altri candidati della Lega, i cui nomi sono emersi in questi giorni e che risultano tutti certamente degni e capaci, chiedo, in qualità di militante, responsabile di sezione ed ex amministratore pubblico, che chi dovrà decidere lo faccia tenendo conto non degli equilibri politici dei vari partiti che sostengono Toti ma della necessità di compensare un territorio, i suoi cittadini le sue associazioni e le sue rappresentanze istituzionali. La scelta di un leghista savonese quale nuovo assessore regionale darebbe nuovo impulso ai nostri territori anche in vista delle numerose e future sfide elettorali", conclude Francesco Bonasera.