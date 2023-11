Sanità, “tour” del Pd in Liguria per discutere del sistema sanitario

Questa mattina il Pd Liguria ha organizzato un incontro con Cgil, Cisl, Uil e i rappresentanti delle associazioni di categoria dei medici per discutere della riforma delle pensioni che coinvolgerà una fetta importante di professionisti della sanità e che sta animando il dibattito pubblico in questi giorni destando non poca preoccupazione. “Con il sistema prospettato dal governo Meloni, medici, infermieri e operatori sanitari vedranno considerevolmente ridotta la propria rendita pensionistica con il rischio di causare una fuga dal servizio sanitario regionale creando una pericolosa carenza di personale e rendendo ancora più fragile un sistema già in difficoltà”, spiegano dal Pd Liguria.

“Questa iniziativa è nata in Liguria e viene portata avanti dai parlamentari liguri a livello nazionale, perché nella nostra Regione gli effetti saranno ancora più pesanti, perché si innesta in una situazione già deficitaria: fuga di pazienti per mancanza di servizi adeguati; carenza di personale; difficoltà a reperirne di nuovo; strutture ospedaliere al collasso e un sistema sanitario poco appetibile che allontana i professionisti anziché attrarli – proseguono -. Oggi durante il Question Time alla Camera sarà discussa un’interrogazione sul tema della riforma delle pensioni e delle ricadute sul personale sanitario e della pubblica amministrazione, presentata dall’onorevole Orlando e sottoscritta da tutti i deputati Pd, in cui si chiede quale sia la reale intenzione del governo sul proseguire o meno su questa strada, perché se quanto proposto non verrà cambiato le ricadute sulla Liguria saranno preoccupanti”.

“All’interno di questo percorso a tutela della Sanità ligure e nazionale, il Pd Liguria insieme al Gruppo Pd in Regione, in previsione della presentazione del Piano socio sanitario in consiglio regionale, martedì 21 novembre, ha avviato alcune iniziative sui territori, e dopo Spezia, dove ieri c’è stato un incontro con Marina Sereni, responsabile sanità della segreteria regionale, si prosegue domani (9 novembre, ndr) a Pietra Ligure e Albenga e nei prossimi giorni con diversi dibattiti nella provincia di Imperia e Genova”.

“Martedì 14 novembre, invece, il Gruppo Pd in Regione, organizza un incontro con le sigle sindacali, gli stakeholder e gli amministratori per parlare del Piano socio sanitario prima che questo venga portato in aula, per raccogliere impressioni, suggerimenti e commenti e per una valutazione di alcune proposte maturate durante la discussione in commissione”.

“Queste iniziative sono molto importanti sia per recepire eventuali proposte che arrivano da cittadini, professionisti, amministratori, associazioni di categoria, sindacati, comitati, ma anche soprattutto per costruire delle ulteriori proposte da sottoporre all’attenzione del consiglio regionale martedì 21, per migliorare un Piano socio sanitario che non dà nessun tipo di risposte a quelli che sono i problemi della sanità ligure, dalle Liste d’attesa a una rete ospedaliera deficitaria ai concorsi che vanno a vuoto alla carenza di personale e servizi”, concludono dal Pd Liguria.