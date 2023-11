Un solo punto all'ordine del giorno, anche Cairo in Comune non parteciperà al Consiglio comunale: "I cittadini meritano rispetto"

Anche il gruppo di opposizione Cairo in Comune non prenderà parte al Consiglio comunale in programma per la giornata di domani.

"In vista della seduta convocata per un solo punto all'ordine del giorno, abbiamo scritto al sindaco Lambertini e al Prefetto Gullotti, comunicando che non parteciperemo, come forma di rispetto per i cittadini", spiegano i consiglieri comunali Giorgia Ferrari e Silvano Nervi.

"Riteniamo che non portare in discussione temi importanti tra cui la salute e il trasferimento dei medici di famiglia, su cui abbiamo depositato interrogazioni più di un mese fa, sia irriguardoso per i cairesi che aspettano risposte, nonché uno spreco di risorse pubbliche".

"Almeno il comune risparmierà i nostri gettoni di presenza. Un risparmio, se pur minimo, ma simbolico. Al Prefetto abbiamo chiesto di valutare se sia stato rispettato il regolamento comunale", concludono i consiglieri comunali.

