Anche le De.Co di Albenga protagoniste negli show cooking della Fiera di San Martino

Albenga, sin dall’antichità crocevia di merci, commerci, culture, festeggia la ricorrenza di San Martino, patrono d’Europa, che per diversi anni soggiornò come eremita sull’Isola Gallinara, con una serie di show cooking organizzati nell’ambito della tradizionale Fiera di San Martino.

Ai fornelli gli studenti dell’Istituto Alberghiero Giancardi, protagonisti di tre show cooking, e le Lady Chef della Federazione Italiana Cuochi di Savona Gabriella Caratti (anche Cuoco Contadino della Coldiretti) e Cristina Niero, anche loro ai fornelli con tre eventi.

Tra i piatti proposti dalle Lady Chef ci sono due ricette De.Co. (Denominazione Comunale) del Comune di Albenga, il coniglio alla Saleasca e il Polpettone di zucchine trombetta. Un modo per valorizzare due eccellenze di gusto ingauno che possono contribuire alla valorizzazione dei sapori e delle tradizioni cittadine.

Il terzo piatto delle Lady Chef è una ricetta iconica della Cucina Bianca, più precisamente di Mendatica: gli Streppa e caccia là al sugo di porri. In quest’ultimo show cooking, organizzato in collaborazione con l’Associazione Antiche Vie del Sale, le Lady Chef saranno coadiuvate con l’Associazione sportiva inclusiva ViceVersa. Gli show cooking di Gabriella Caratti e Cristina Niero saranno presentati e animati da Franco Laureri e Stefano Pezzini che racconteranno non solo le fasi della preparazione, ma anche la storia e gli aneddoti delle ricette proposte. Per la preparazione dei piatti sarà utilizzato il Sale della Liguria, un sale aromatizzato prodotto dal pastificio Fratelli Porro del Colle di Nava, che sta diventando un vero brand di turismo del gusto, l’olio extravergine di Arnasca della Cooperativa Olivicola di Arnasco e prodotti a chilometro zero.

Alla fine degli show cooking gli spettatori potranno assaggiare i piatti (sino ad esaurimento di quanto preparato) e commentarli con chi gli ha preparati. Accanto agli assaggi, nei tre show cooking delle Lady Chef, verrà offerto un assaggio delle bollicine Ancestrale rosè dell’antica cantina Guglierame di Pornassio del gruppo Peq Agri.

Ilaria Calleri consigliere delegato alla valorizzazione dei prodotti del territorio afferma: “Il lavoro fatto per la valorizzazione dei prodotti del territorio, anche attraverso l’istituzione delle De.Co., sta portando importanti risultati in termina di crescita anche del turismo legato all’enogastronomia apprezzato, non solo in Italia, ma anche e soprattutto all’estero. Colgo l’occasione per ringraziare in particolare tutti i membri della commissione De.Co. che abbiamo istituito per il grande lavoro che stanno svolgendo. Eventi come la Fiera di San Martino sono vere e proprie vetrine per la valorizzazione dei nostri prodotti e portare le ricette De.Co attraverso le proposte di Lady Chef contribuirà senza dubbio a fare conoscere le nostre eccellenze”.