Ferrania, il 19 novembre cena con delitto nella Casa del Fattore

L'A.B.F. Ferrania, in collaborazione con la compagnia "Laboratorio Teatrale Terzo Millennio" organizza una cena con delitto. L'appuntamento è fissato per domenica 19 novembre, alle ore 19.30, presso la Casa del Fattore.

"La penna d'oro" è il prestigioso premio che la redazione dell'emittente "Sulla notizia" ha vinto come miglior tg della sera. La troupe televisiva, di ritorno dal concorso, si ritrova a cena per festeggiare, ma una notizia 'choc' condurrà a una serie di tensioni terminanti in un efferato delitto.

Per prenotazioni 3472208300.