Si chiude il ciclo di conferenze “Memorie d’inchiostro”: a Olle l’ultimo incontro

L’archivio Storico della Diocesi di Albenga-Imperia in collaborazione con Formae Lucis porta a termine per questo 2023 il ciclo di conferenze dal titolo “Memorie d’inchiostro” iniziato il 18 marzo a Onzo, con lo scopo di far conoscere il patrimonio storico e archivistico di alcune parrocchie del territorio diocesano.

L'incontro si terrà domenica 12 novembre, nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista decollato di Olle, affidata alla cura pastorale del parroco Don Simone Ghersi. Interverranno Alma Oleari, direttrice dell’Archivio Storico Diocesano, Simone Bergallo, storico dell’arte e catalogatore del fondo parrocchiale. Concluderà l’incontro Anna Marchini con l'approfondimento iconografico di alcune opere esaminate.

La conferenza vuole essere un momento di comunione e di scoperta del territorio: attraverso i documenti archivistici presentati si approfondirà la conoscenza della storia del paese e dei singoli beni artistici e architettonici custoditi in parrocchia. In particolare verranno esaminate la statua raffigurante Maria Ausiliatrice della chiesa di Olle e quella raffigurante San Bartolomeo Apostolo di Gorra. La trattazione riguarderà sia Gorra che Olle, perchè la chiesa di Olle fino al 1927 è stata sotto la giurisdizione della Parrocchia di Gorra. Per questo motivo i documenti di entrambe le parrocchie vanno esaminati assieme per meglio comprendere la storia di entrambe che non può essere slegata.

Con l’occasione, grazie all’approvazione della Soprintendenza Archivistica e bibliografica della Liguria, saranno esposti in mostra alcuni esempi di documenti d’epoca e registri parrocchiali.

“Memorie di inchiostro” è espressione della volontà della Diocesi di Albenga-Imperia di far conoscere il proprio patrimonio culturale al pubblico, specialmente ai parrocchiani dei singoli paesi, che avranno la possibilità di approfondire ancora più da vicino le proprie radici.