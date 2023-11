Millesimo, l'ufficio postale diventa una "casa di servizi digitali" grazie a "Polis"

L'ufficio postale di Millesimo abbraccia il progetto "Polis - Casa dei servizi di cittadinanza digitale". L'iniziativa promossa da Poste Italiane, mira a semplificare e velocizzare l'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti.

L'obiettivo è chiaro: favorire la coesione economica, sociale e territoriale del territorio, superare il digital divide e sostenere il rilancio di comunità periferiche.

Per consentire la realizzazione dei lavori, la data di inizio non è stata ancora ufficializzata, lo sportello postale verrà temporaneamente chiuso. L'intervento si concentrerà sulla ristrutturazione e l'ammodernamento dei locali per migliorare la qualità dei servizi e dell'accoglienza.

Durante questo periodo, come da prassi, Poste Italiane garantirà la continuità dei servizi attraverso l'attivazione di uno sportello dedicato presso un altro ufficio postale limitrofo.