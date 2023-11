Lega, gli auguri di buon lavoro al neo assessore Alessio Piana: "Continueremo con una politica attenta al territorio"

"Il gruppo Lega in Regione Liguria augura un buon lavoro all’amico e collega Alessio Piana, nominato oggi nuovo assessore regionale allo Sviluppo Economico. Siamo certi che Piana saprà proseguire l’ottimo lavoro fatto finora dal suo predecessore Andrea Benveduti".

Ad affermarlo, in una nota, il gruppo della Lega in Regione Liguria. Che poi aggiunge: "Piana, che vanta anni di esperienza nell’amministrazione pubblica, sia comunale, che regionale, ha le capacità e l’esperienza per poter ricoprire al meglio questo ruolo. Con l’assessore Alessio Piana, la Lega, continuerà a portare avanti in Regione una politica attenta al territorio e una cura particolare per la promozione della crescita economica e lo sviluppo della nostra Liguria".