Rigassificatore, arriva anche la petizione su change.org per dire "no"

Dopo la lettera in cui chiedeva al presidente e commissario di Governo per l'opera Toti di sospendere l'iter ora in corso per il ricollocamento dell'impianto rigassificatore Golar Tundra tra la rada di Vado-Savona e la Val Bormida, ecco una nuova iniziativa del consigliere regionale del Pd, Roberto Arboscello.

Il già sindaco di Bergeggi ha infatti lanciato una petizione online sulla nota piattaforma change.org per chiedere al governatore ligure "di ritirare il progetto", definito "rischioso e dannoso per il territorio" come "dimostrano i pareri e le motivazioni tecniche" rese note nei giorni scorsi.

"Il Presidente della Regione si metta dalla parte dei cittadini Liguri e tolga la divisa del Commissario di Governo" è quindi l'appello lanciato ancora una volta dal consigliere dem.