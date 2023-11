Cadavere trovato nel greto del torrente a Ceriale: sopralluoghi e confronto delle testimonianze (FOTO e VIDEO)

I militari dell'Arma stanno proseguendo le indagini sul rinvenimento a Ceriale del cadavere che, adagiato sul greto del torrente all'altezza di via Tagliasacchi, era avvolto da una coperta blu avvolta dal fil di ferro. Ad accorgersi di un odore forte e sospetto, ieri pomeriggio, era stata una signora che ha subito avvertito le forze dell'ordine. Dai primi rilievi, il corpo si presentava in avanzato stato di decomposizione.

Ancora in tarda serata, dopo il sopralluogo della Scientifica, i carabinieri hanno effettuato una nuova verifica sul posto in cerca di indizi, attivando subito la raccolta delle testimonianze dei residenti della zona, che stanno per essere vagliate insieme ad altri elementi. Accanto al corpo era presente uno zaino.