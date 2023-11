Ceriale, proseguono le indagini sul cadavere di Peagna: si fa sempre più strada l'ipotesi omicidio

Sta prendendo sempre più corpo l'ipotesi, che nelle prossime ore potrebbe diventare decisamente concreta dopo gli esiti dell'autopsia, per la morte di Massimo Romano, il clochard originario di Novi Ligure il cui corpo è stato rinvenuto senza vita nel pomeriggio di ieri (14 novembre, ndr) a Peagna, frazione di Ceriale.

La salma, rinvenuta adagiata sul greto del torrente all'altezza di via Tagliasacchi avvolto da una coperta blu legata con del fil di ferro, è stata trovata in avanzato stato di decomposizione. Tuttavia, secondo quanto starebbe risultando in queste ore ai tecnici incaricati di svolgere l'autopsia, sarebbero stati visibili segni sul naso e di possibili colluttazioni.