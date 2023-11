Anziano sbaglia ingresso in A10 ad Arenzano: percorre l'autostrada in contromano e viene bloccato a Celle

Intorno alle 13.30 è stato lanciato l'allarme per un auto che percorreva il tratto autostradale dell'A10 contromano.

Un anziano infatti al casello di Arenzano invece di dirigersi verso Genova si è sbagliato e ha imboccato contromano l'autostrada in direzione Savona.

Dopo aver percorso una decina di km, tra la paura generale degli altri automobilisti, è stato fermato da alcuni operai presenti su un cantiere a Celle Ligure al km 33.

Fortunatamente l'auto non ha causato incidenti e non si sono registrati feriti, solo tanto spavento.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dellla polizia stradale di Genova Sampierdarena.

L'uomo, di nazionalità francese, in evidente stato confusionale, è stato portato in codice giallo da un'ambulanza della Croce Verde di Albisola Superiore all'ospedale San Paolo di Savona per accertamenti sulle sue condizioni di salute.