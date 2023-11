Operazione della Polizia Locale di Borghetto: sequestro di hashish destinato all’uso personale e allo spaccio

Nell'ambito delle normali attività di controllo del territorio la Polizia Locale di Borghetto Santo Spirito ha sequestrato a un cittadino di origine marocchina, E. A. residente nell'entroterra ponentino, un quantitativo di hashish destinato all’uso personale e allo spaccio, deferendo il soggetto all'Autorità Competente.

“Mi complimento con la Polizia Locale - dichiara il sindaco Giancarlo Canepa - per la professionalità con la quale ha gestito l’iniziativa e soprattutto per la quotidiana collaborazione con tutte le Forze dell’Ordine, in particolare con la Stazione dei Carabinieri di Borghetto, volta a prevenire e contrastare gli atti criminosi tra cui quelli legati all'uso e allo spaccio delle sostanze stupefacenti”.

“L’impianto comunale di videosorveglianza che verrà a breve nuovamente ampliato, è uno strumento davvero performante ed efficace che negli ultimi tempi ha contribuito in maniera sostanziale allo svolgimento di molte indagini di Polizia Giudiziaria” ha concluso il primo cittadino.