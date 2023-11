A Borgio Verezzi arriva la mostra “L’Art de Voir”: "Un grido di rabbia, riprendete il vostro pensiero"

"Questa mostra è un grido di rabbia, riprendete il vostro pensiero". Faé A. Djéraba, un’artista eclettica e cosmopolita da sempre impegnata sul fronte dei diritti umani, presenta così “L’Art de Voir”, l'esposizione visitabile dal 19 novembre al 10 dicembre nella suggestiva cornice del Torrione di via Santuario Nostra Signora del Buon Consiglio a Borgio Verezzi.

"Capire oltre l’immagine" è la mission dell'iniziativa (che gode del Patrocinio del Comune di Borgio Verezzi e del sostegno delle associazioni FIDAPA BPW-Italy Sezione di Finale Ligure e Save the Woman) e che vedrà il suo vernissage domenica 19 novembre alle ore 15.00. Ma che cosa prevede l'esposizione? Una selezione accurata di titoli dei maggiori quotidiani nazionali ed esteri, che Faé sovrappone ad altre immagini dal forte valore evocativo e simbolico fino a stratificare il messaggio, a non renderlo più “epidermico”, ma a creare un gioco di sovrapposizioni e di sottotesti che costringe l’osservatore a riflettere, ad analizzare e, appunto a “Capire oltre l’immagine”. Una rilettura che diventa, a tutti gli effetti, anche una ri-scrittura della notizia. Giornali che sarebbero destinati a essere banalmente letti e pronti a essere buttati via diventano così contenitori di nuove notizie, trasformandosi in “portatori di pensieri”.

"Non dobbiamo essere spettatori passivi di tutto quanto ci viene imposto, non dobbiamo assimilare tutto senza porre interrogativi sulla veridicità e sulla attendibilità delle fonti, non dobbiamo leggere senza pensare e senza capire, correndo il rischio di andare ad arricchire i già gravi numeri statistici degli analfabeti funzionali che affollano la società del XXI Secolo - spiega l'artista - Dobbiamo invece tornare a riappropriarci di un ruolo di osservatori attivi della nostra società, dobbiamo tornare ad analizzare con lucidità quanto succede non solo nella nostra nazione ma in tutto il Pianeta, perché è solo imparando a 'Capire il Mondo', senza fermarci alla superficialità di un titolo o di un’immagine, che potremo cambiare e migliorare tutto ciò che avviene attorno a noi".

"In un mondo sempre più affannato, troppo spesso superficiale e amalgamato, l'arte, quella vera e libera, gioca un ruolo fondamentale - ha dichiarato Renato Dacquino, sindaco di Borgio Verezzi - La mostra di Faè lancia un grido forte, un grido di libertà, libertà adulta e consapevole. Andare oltre la copertina, i titoli, così come andare oltre gli schemi dominanti, oltre le apparenze, è essenziale per ognuno di noi. Capire a fondo la realtà, avere spirito critico, rispettare ogni persona, garantire equità sociale: tutto questo emerge dalla mostra. Un percorso che ci porta a trovare la nostra essenza, la nostra ragione di vivere. Vivere da persone libere, adulte in una società giusta e accogliente".

Con “L’Art de Voir” sono previste aperture straordinarie al mattino per le visite delle Scuole Primarie e delle Scuole Secondarie di Primo Grado del territorio comunale, occasioni che l'artista nel corso della conferenza stampa di presentazione (alla presenza anche degli assessori Pier Luigi Ferro e Renzo Locatelli) ha definito come opportunità di arricchimento personale grazie ai punti di vista dei giovani, differenti da quegli degli adulti.

Ma di Faé A. Djéraba è noto anche l'impegno a tutela delle donne, confermato dalla sua recente elezione a presidente della Sezione di Finale Ligure (Distretto Nord-Ovest) di FIDAPA BPW-Italy (Federazione Italiana Donne nelle Arti, Professioni e Affari). Per questo motivo un incontro con ritrovo presso il Torrione, visita alla mostra e successivo dibattito in sala consiliare presso il Comune di Borgio Verezzi si svolgerà il 25 novembre alle 17, Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne.

L’appuntamento sarà inserito nel convegno dal titolo “Violenza di genere: un approccio pratico per la difesa” che vedrà la partecipazione della presidente della sezione penale del tribunale di Savona Fiorenza Giorgi e del Maresciallo Capo Matteo Magra della Compagnia Carabinieri di Albenga.