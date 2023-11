Tutori di bambini stranieri non accompagnati: al corso regionale oltre trenta iscritti

Nuovo record di iscrizioni alla prossima edizione del corso per la formazione dei Tutori di bambini stranieri non accompagnati, organizzato dall’ufficio del Garante dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza di Regione Liguria Guia Tanda: domani venerdì 17 novembre, alle ore 14, nella “Sala Liguri nel Mondo”, in via Fieschi 15, a Genova, iniziano le lezioni a cui parteciperanno ben 30 volontari. Il corso proseguirà nella giornata di sabato e si concluderà alle ore 19.

In Liguria finora sono stati 269 i tutori volontari formati, di cui 78 attualmente impegnati nella tutela dei giovani stranieri fra i 15 e 16 anni e mezzo presenti, mentre nella nostra regione i rientranti nei canoni di assistenza sono principalmente nella fascia di età dai 17 e 18 anni.

Proprio per dare maggiore impulso alla formazione di Tutori la Garante è impegnata con tutto l’Ufficio in una serie di incontri sul territorio genovese che ha avuto, come primo appuntamento, quello nel Municipio V della Valpolcevera.

«Credo sia fondamentale creare un’accoglienza calorosa per i minori che fuggono da un contesto di paura e, spesso, anche di violenza, - dichiara la Guia Tanda - stimolando fra i nostri concittadini una responsabilità genitoriale sociale, che traduca il volontariato in una azione altrettanto nobile e efficace».

«Il numero elevato di adesioni al corso - dichiara l’assessore alla Tutela dell’Infanzia Simona Ferro - dimostra l’efficacia dell’impegno, costante e appassionato, del Garante per allargare e qualificare ulteriormente la rete dell’accoglienza in Liguria rivolta ai soggetti più deboli, i minori. E’ un risultato importante che, ne sono sicura, è un ulteriore passo in avanti verso l’inclusione e contro la devianza».

Dario Arkel, responsabile dell’Ufficio del Garante e conduttore del ciclo di lezioni, spiega: «Siamo convinti di essere sulla strada giusta e il numero dei partecipanti ai corsi ne è testimonianza. Vogliamo, tuttavia, chiedere con forza ai Tutori che hanno già accompagnato un ragazzo di rendersi nuovamente disponibili perché è il momento di riunire tutte le forze per superare la logica emergenziale e migliorare l'accoglienza».

Fra i relatori nel corso ci sono anche Luca Villa, presidente del Tribunale per i Minorenni di Genova; Alessandra Volpe, delegata dall’Ordine degli Avvocati alle problematiche legate ai minori stranieri non accompagnati; Alfredo Federici della Questura di Genova, Federica Castello, docente del Centro provinciale per l’istruzione degli adulti (CIPA). Intervengono anche alcuni dei Tutori già formati.