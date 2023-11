Cairo, CDS-Casa della Salute arriva anche in Valbormida: dal 13 novembre prestazioni sanitarie di alta qualità con tempi di attesa ridotti

Da lunedì 13 novembre 2023 il centro CDS-Casa della Salute di via Brigate Partigiane 32 a Cairo Montenotte è ufficialmente operativo in tutte le sue attività. Dopo le aperture di Albenga e Savona, CDS rafforza ulteriormente la propria presenza nel Ponente ligure e approda anche in Valbormida con una proposta di servizi integrati e caratterizzati da tempi di attesa ridotti, alta qualità delle prestazioni, costi accessibili e dall’utilizzo di tecnologie all’avanguardia.

Il centro di via Brigate Partigiane 32 si sviluppa su oltre 1.000 mq di superficie disposti su un unico piano e dispone di un’area parcheggio riservata ai pazienti che, entro fine anno, sarà integrato con un servizio navetta. La struttura conta un reparto dedicato all’odontoiatria, numerosi studi specialistici in differenti ambiti, un punto prelievi ad accesso diretto e con refertazione entro 24/48h e una divisione di diagnostica per immagine dove, ad esempio, è possibile effettuare Risonanze Magnetiche ad alto campo, TAC, MOC, raggi, ecografie, Mammografia e Cone Beam.

Una realtà moderna, con forte attenzione anche all’ambiente e alle comunità nelle quali si inserisce: “L’apertura di Cairo Montenotte, la ventiduesima dell’azienda, non rappresenta solo un nuovo passo in avanti del percorso di crescita di CDS ma testimonia anche la nostra attenzione verso i territori nei quali operiamo – conferma il CEO di CDS Marco Fertonani -. Per questo nuovo centro, infatti, abbiamo assunto come dipendenti 15 figure professionali e coinvolto più di 30 medici attivi localmente, andandoci a insediare in un immobile di oltre 1000 mq che era in disuso da tempo e che abbiamo riqualificato. Ci tengo particolarmente a sottolineare questo aspetto: fornire un servizio di alta qualità ai pazienti per noi non vuol dire solo proporre prestazioni di eccellenza ma anche rendere concreta la nostra attenzione all’ambiente. Il centro di Cairo Montenotte, infatti, è un edificio certificato a elevata efficienza energetica (classificazione nZeb – edifici a energia quasi zero), cioè una struttura che richiede, per funzionare, un consumo di energia minimo. Inoltre, come da nostro standard, portiamo a Cairo Montenotte tecnologie di ultima generazione, tra le quali sono presenti anche macchinari Siemens ed Esaote, due eccellenze di settore a livello internazionale delle quali CDS è Partner Scientifico”.

Il poliambulatorio di Cairo Montenotte è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 e sabato dalle 8.30 alle 18.30 con i seguenti servizi:

• Punto prelievi ad accesso diretto, senza prenotazione e con refertazione entro 24/48h;

• Trattamenti di odontoiatria;

• Diagnostica per immagini (Ecografie, Mammografia, Tomosintesi, OPT, Cone Beam, Risonanza magnetica, RX, TC);

• Visite specialistiche di Allergologia, Cardiologia, Dermatologia, Chirurgia Vascolare, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Medicina dello Sport, Medicina Estetica, Nutrizionista, Oculistica, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Reumatologia, Urologia.

CDS|Casa della salute

CDS-Casa della Salute è un network di poliambulatori specialistici, diagnostici, odontoiatrici e fisiokinesiterapici fondato nel 2013 con l’obiettivo di contribuire alla tutela del diritto alla salute e garantire ai cittadini un servizio sanitario di alta qualità e prenotazioni in tempi brevi. Dalla prima autorizzazione sanitaria, che “compie” 10 anni il prossimo 18 novembre, oggi conta 24 strutture tra Liguria e Piemonte, impiega oltre 300 dipendenti e 400 medici ed eroga ogni anno quasi un milione di prestazioni sanitarie. Dal 2020 CDS è controllata da Italmobiliare, holding della famiglia Pesenti quotata nel segmento STAR di Borsa Italiana, che ha dato grande impulso al piano di sviluppo della società.

Il centro CDS Casa della Salute a Cairo Montenotte è regolarmente operativo dal 13 novembre 2023.

CDS Casa della Salute

Via Brigate Partigiane 32 – Cairo Montenotte (Savona)

Per informazioni e prenotazioni chiamare lo 019 9388083