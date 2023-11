Savona, FdI: “Giunta insediata da due anni ma sull'urbanistica non è ancora stata fatta una commissione”

E' stata presentata per il prossimo consiglio comunale l'interpellanza di Fratelli d'Italia che chiede il coinvolgimento e la condivisione nelle commissioni e in Consiglio comunale riguardo alla programmazione urbanistica della giunta Russo.

“Da tempo- scrivono i consiglieri Arecco e Giusto – il gruppo consiliare di FdI lamenta la perenne mancanza di informazioni in materia di urbanistica da parte della giunta. Le uniche, parziali, notizie fornite vengono veicolate esclusivamente tramite gli organi di stampa e non consentono alcun confronto e dibattito politico”. Il gruppo consiliare pone poi l'accento sul fatto che ”l'amministrazione continua da anni a organizzare tavoli e incontri definiti partecipativi ma – proseguono Giusto e Arecco -, ad oggi, non è stato presentato alcunché, a livello ufficiale, circa gli esiti concreti e le eventuali proposte operative elaborate in tali occasioni a distanza di oltre due anni dall'avvenuto insediamento della giunta non sono ancor state organizzate specifiche commissioni dedicate alla programmazione urbanistica della città”.

I consiglieri di FdI riportano poi il fatto che l'amministrazione abbia incaricato un professionista per le modifiche al Puc ma fino ad ora senza un coinvolgimento del consiglio comunale sugli indirizzi programmatici e sule indicazioni previste dalla nuova normativa urbanistica regionale.

Chiedono poi alla giunta di conoscere “quando prenderà finalmente avvio il dibattito 'partecipativo istituzionale' consiliare - concludono Arecco e Giusto – in merito alla programmazione urbanistica della città; quando verranno concretamente illustrate nelle apposite commissioni le progettazioni ad oggi attivate sulle aree strategiche e quando si consocerà l'idea di città elaborato in concreto dall'amministrazione, al netto dei comunicati stampa e delle generiche promesse veicolate durante il periodo elettorale”.