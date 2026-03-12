Pietra Ligure, aperitivo elettorale al Flora Caffè per il "si" al referendum sulla giustizia

Appuntamento al Flora Caffè, sul lungomare Bado di Pietra Ligure, quest'oggi (giovedì 12 marzo, ndr) alle ore 18:30, l’Associazione Culturale Nuove Prospettive promuove un momento di dibattito e convivialità sul tema del prossimo Referendum sulla giustizia.

L'incontro, organizzato dall'associazione Nuove Prospettive, punta a coniugare l'approfondimento amministrativo con la socialità nel format dell'apericena. Durante la serata saranno approfondite le ragioni del "si" al quesito che sarà sottoposto alle urne il prossimo 22 e 23 marzo.

Sarà introdotto dal dr. Daniele Negro, figura di spicco della politica locale già sindaco di Pietra Ligure e attuale consigliere comunale. La serata proseguirà con una tavola rotonda che vedrà la partecipazione degli avvocati Umberto Luzi, Rosavio Bellasio e Renato Scosceria.