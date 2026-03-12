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Politica | 12 marzo 2026, 13:50

Pietra Ligure, aperitivo elettorale al Flora Caffè per il "si" al referendum sulla giustizia

A organizzarlo l'associazione Nuove Prospettive con la presenza di esperti legali

Pietra Ligure, aperitivo elettorale al Flora Caffè per il &quot;si&quot; al referendum sulla giustizia

Appuntamento al Flora Caffè, sul lungomare Bado di Pietra Ligure, quest'oggi (giovedì 12 marzo, ndr) alle ore 18:30, l’Associazione Culturale Nuove Prospettive promuove un momento di dibattito e convivialità sul tema del prossimo Referendum sulla giustizia.

L'incontro, organizzato dall'associazione Nuove Prospettive, punta a coniugare l'approfondimento amministrativo con la socialità nel format dell'apericena. Durante la serata saranno approfondite le ragioni del "si" al quesito che sarà sottoposto alle urne il prossimo 22 e 23 marzo.

Sarà introdotto dal dr. Daniele Negro, figura di spicco della politica locale già sindaco di Pietra Ligure e attuale consigliere comunale. La serata proseguirà con una tavola rotonda che vedrà la partecipazione degli avvocati Umberto Luzi, Rosavio Bellasio e Renato Scosceria.

Redazione

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