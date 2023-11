Sciopero Tpl Linea, il presidente Olivieri mantiene la rotta: "Obbiettivo resta traguardare l'in house"

"Come ribadito durante l’incontro di oggi con le segreterie provinciali, tengo a precisare che la Provincia conferma la volontà, assunta nelle deliberazioni fondamentali durante questa presidenza e consolidata definitivamente con la determinazione a contrarre del 14 marzo scorso, di sostenere la nostra TPL Linea e salvaguardarne l'affidamento 'in house' del trasporto pubblico locale, traguardo di partenza importantissimo per il territorio, avviato grazie a un impegno amministrativo costante".

Ad affermarlo, in una nota diramata nel tardo pomeriggio odierno, è il presidente di Palazzo Nervi, Pierangelo Olivieri, il quale stamani ha incontrato i rappresentanti dei lavoratori e i sindacati nella sede dell'ente durante la manifestazione per lo sciopero proclamato a livello provinciale su una questione che oramai sta diventando annosa.

Durante l'incontro lo stesso presidente ha esposto i prossimi passaggi previsti in questo iter.

"In vista della prossima riunione, prevista entro la fine di novembre, per poter arrivare a formulare delle indicazioni chiare sui tempi di concretizzazione delle prossime finalità, verrà stilato un primo ordine di argomenti principali - spiega - dai canali di finanziamento, con relativa graduazione di obiettivi, alla sintesi tra gli accordi quadro della Provincia (in qualità di ente affidante e socio) e delle segreterie, e quello distinto stipulato a suo tempo dal Comune; fino alle modalità con cui portare all’attenzione della Regione, per una più completa condivisione, le prospettive e necessità dell’azienda, entrambe significative e prioritarie".