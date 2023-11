Cosa fare a Genova e dintorni nel week end: tutti gli appuntamenti da sabato 18 a domenica 19 novembre

FIERA DI SAN CARLO

Domenica 19 novembre

Domenica 19 novembre, in occasione della tradizionale Festa di San Carlo Borromeo, patrono di Voltri dal 1649, torna la fiera di San Carlo (in piazza Gaggero, piazza Villa Giusti, vico Genovese e vico Tiro) dalle 8 alle 20. La fiera, organizzata lo scorso 5 novembre, era stata annullata a causa del maltempo

Durante la Fiera di S. Carlo saranno presenti circa 100 banchi di dolciumi e merci varie. Le celebrazioni religiose si svolgeranno presso la Chiesa di Sant'Erasmo.

DALLA A ALLA ZUCCA (MURTA)

Sabato 18 e domenica 19 novembre

Zucche di ogni forma e bellezza saranno esposte in un ambiente naturale, contornate di piante e fiori.

Programma dettagliato, storia ed immagini della manifestazione sono reperibili sul sito Internet ufficiale della mostra, all'indirizzo: www.murtaezucche.it

TARTUFANDO

Fino al 19 novembre

L’oro della terra torna protagonista nelle vie del centro di Genova. Dopo il successo delle passate edizioni ritorna per l’ottavo anno consecutivo “Tartufando”, la manifestazione organizzata dal Civ di Sarzano-Sant’Agostino che per l’occasione trasferisce l’area fiera ai Giardini Luzzati, nel cuore pulsante e centro nevralgico del Centro Storico, dove per due fine settimana consecutivi, rispettivamente dal 10 al 12 e dal 17 al 19 novembre, saranno presenti i Tartuficoltori Liguri e produttori locali con stand enogastronomici aperti dalle 11 alle 23 (pranzo e cena).

Ma le novità non sono finite qui: dopo l’allargamento dei confini dell’area espositiva, l’edizione 2023 sarà ricordata per essere quella del record di presenze. Saranno infatti cinquanta le attività coinvolte che dal 10 al 19 novembre proporranno menu-vetrina e piatti con riferimenti sia al tartufo bianco che nero. La prenotazione è consigliata e permette di avere il proprio piatto a base di tartufo con ricette uniche, create appositamente per questo appuntamento.

Prevista anche l'esibizione di cani Lagotto di Millesimo specializzati nella ricerca dell'oro della terra.

VINOKILO

Fino al 19 novembre

Nella oramai consolidata location di Palazzo Ducale, l’appuntamento da segnare sul calendario va dal 16 al 19 novembre per i quattro giorni di Vinokilo, il mercato della moda vintage che fa il suo ritorno a Genova.

Per gli appassionati quello di Vinokilo è un momento immancabile dove si possono trovare veri e propri pezzi unici, modelli spesso ricercati dagli amanti del genere che tra le relle si lanciano in una caccia al capo per dare quel tocco in più al proprio outfit.

I prezzi dei capi si calcolano al chilo, sulla base del peso e della tipologia dell’articolo scelto. Tramite alcune bilance sistemate in apposite postazioni, è possibile pesare gli abiti e stimare il costo, per poi completare l’acquisto in cassa.

Ma, attenzione: si paga solo con carte di credito e bancomat perché, come specificano gli organizzatori, l’obiettivo è ‘la sostenibilità in ogni ambito’.

FESTA DEL CIOCCOLATO (RAPALLO)

Fino al 19 novembre

Dal 17 al 19 Novembre 2023 si svolgerà a Rapallo sul Lungomare Vittorio Veneto la 1° edizione della Festa del Cioccolato Artigianale.

Eccezionalmente per questa tappa della Città di Rapallo, il noto artista friulano Stefano Comelli realizzerà una scultura dal vivo direttamente da un blocco di cioccolato di ben 100 kg.

Nei tre giorni di manifestazione non mancheranno i laboratori didattici gratuiti aperti a tutti i bambini e il Choco Play. L’iniziativa è volta a diffondere, specialmente alle nuove generazioni, la vera cultura del consumo consapevole e responsabile degli alimenti genuini. Per partecipare: www.festedelcioccolato.it/prenotazione-laboratori.

INCONTRO IN BLU CON CHIARA OBINO APNEISTA (GALATA MUSEO DEL MARE)

Sabato 18 novembre

Sabato 18 novembre alle ore 18.30 al Galata Museo del Mare, si terrà il quinto incontro in blu con Chiara Obino, terza donna più profonda del mondo, una delle pochissime apneiste che fanno parte di quel ristretto club di chi riesce ad immergersi oltre i -100 metri. L’incontro organizzato nell’ambito della quarta edizione degli Incontri in Blu. Uomini, donne e storie di mare, rassegna finalizzata a promuovere la cultura del mare nelle sue diverse forme, sarà ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Si consiglia la prenotazione, registrandosi al link https://bit.ly/incontri-in-blu-23-chiara-obino

INAUGURAZIONE DELLA PANCHINA DEDICATA A VITTORIO DE SCALZI

Sabato 18 novembre

Sabato 18 novembre all’Osservatorio Astronomico di Genova (via Superiore al Gazzo, Sestri Ponente) si terrà l’inaugurazione della panchina intitolata a Vittorio De Scalzi, scomparso il 24 luglio del 2022.

L’iniziativa, nata dal consigliere Federico Giacobbe e accolta con entusiasmo dai soci dell’Osservatorio, vede protagonista l’opera realizzata dall’artista genovese Franco Buffarello. Alla cerimonia, che inizierà alle 11, sarà presente anche la famiglia di Vittorio, tra cui il fratello Aldo, musicista noto nel panorama nazionale e internazionale.

LA CITTA' VECCHIA DI FABER - MUSICA, SAPORI E STORIE DELLA GENOVA DI DE ANDRE'

Sabato 18 novembre

Sono ben quattro gli appuntamenti completamente gratuiti dedicati a genovesi e turisti, che ci accompagneranno fino alle festività natalizie: il primo incontro avrà luogo sabato 18 novembre alle ore 15:00, i successivi il 2, l’8 e il 30 dicembre, sempre alla stessa ora.

Si visiteranno alcuni dei luoghi più significativi del Centro Storico di Genova, che hanno ispirato Fabrizio De André nella composizione delle sue canzoni legate alla sua città natale, da Via del Campo e La città vecchia fino a quelle contenute nel suo straordinario album Creuza de ma, pubblicato nel 1984, disco che ci proietta nelle atmosfere mediterranee della Superba e accompagna i partecipanti tra i vicoli senza mai perdere di vista il mare.

È richiesta la prenotazione: cell 320.8809621/010.2474064 info@viadelcampo29rosso.com

MUSICA E TEATRO

CANTI DEL SILENZIO

Domenica 19 novembre

Domenica 19 novembre, alle ore 17, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il penultimo concerto dell'Associazione Anfossi: Canti dal Silenzio, con Marcello Fera al violino.

Un ciclo di brani che il poliedrico musicista, il quale è anche compositore e direttore d'orchestra, ha voluto dedicare per la prima volta al violino solo. Marcello Fera allude al silenzio, al vuoto da cui a poco, a poco si traggono le idee e inizia il processo della creazione artistica. Un concerto che sara' di suoni e parole per raccontarsi al pubblico e dare un ritratto di se' il più possibile vicino alla verita', tra confessione e seduzione.

Brani di Marcello Fera, Domenico Gabrielli, MS di Kromeriz, J.S. Bach.

"L'AVARO" con UGO DIGHERO

Fino al 26 novembre

Un Arpagone contemporaneo ma sempre tragicomico. Va in scena in prima assoluta al Teatro Gustavo Modena dal 14 al 26 novembre la nuova produzione del Teatro Nazionale di Genova, L’avaro di Molière con la regia di Luigi Saravo e Ugo Dighero nel ruolo del titolo. Apprezzato protagonista a teatro di opere di Stefano Benni e Dario Fo, volto noto al pubblico televisivo per la partecipazione a trasmissioni come Mai dire Gole a numerose serie tv - da Un medico in famiglia a R.I.S. a Blanca – l’attore genovese, su invito del direttore del Teatro Davide Livermore,mette per la prima volta il proprio talento e la propria vis comica al servizio di un grande classico.

MOSTRE E MUSEI

ARTEMISIA GENTILESCHI. CORAGGIO E PASSIONE

Fino al 1° aprile 2024

La mostra allestita nei saloni dell’Appartamento del Doge a Palazzo Ducale, visitabile fino al prossimo 1° aprile 2024, è dedicata ad Artemisia Gentileschi, una donna potentissima che, con la sua tenacia, è stata capace di sconvolgere le regole dell’arte e della società del Seicento, segnando un punto di svolta per le artiste future.

Un percorso in dieci sale, curate dallo storico dell’arte Costantino D’Orazio, che segue le orme di Artemisia, dalla formazione in cui l’impronta caravaggesca emerge via via più forte, alla violenza di Agostino Tassi, amico del padre Orazio, denunciato dalla pittrice per cui lei stessa subisce un vero e proprio processo mediatico, proseguendo negli anni della maturità.

CALVINO CANTAFAVOLE

Fino al 7 aprile

Duecento opere tra dipinti, fotografie, video, libri e illustrazioni per dare forma all’universo immaginario e fantastico che Italo Calvino ha creato nel corso della sua carriera saranno visibili da domani, domenica 15 ottobre, e fino al 7 aprile 2024 a Palazzo Ducale per la nuova esposizione ‘Calvino Cantafavole’.

Nel centenario della nascita dello scrittore ligure e nell’anno in cui Genova è la Capitale italiana del libro, la mostra rappresenta un omaggio necessario a una delle figure letterarie e artistiche più impattanti del Novecento e fonda le radici della narrazione centrando il focus sulla fiaba e il fantastico, temi portanti del lavoro di Calvino.

"TI AMO TROPPO"

Fino al 25 novembre

Una mostra calda, appassionata, preziosa e diretta inaugura, a Sestri Ponente, gli eventi per celebrare il 25 Novembre, ovvero la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. L’appuntamento è per sabato prossimo, 18 novembre, alle 18, alla sala superiore di Palazzo Fieschi, in via Sestri 34. Va dritta al cuore ‘Ti amo troppo’, l’esposizione che ha per protagonista Natalia Saurin, artista italo-argentina che utilizza fotografia, video e installazione, e che sarà visibile per una settimana, fino al 25 novembre.

THE LIBRARY AT NIGHT

Fino al 3 marzo

La mostra “The library at night” visitabile dal 7 novembre pomeriggio a Palazzo Lomellino, in via Garibaldi, prende le mosse dal libro di Manguel ‘La biblioteca di notte’: l’autore diventa voce narrante dei racconti che si materializzano davanti agli occhi dei visitatori grazie ai visori, mostrando uno spazio come non era mai stato immaginato prima.

Un’esposizione non convenzionale in cui la tecnologia entra per la prima volta in uno dei palazzi dei Rolli diventando uno strumento di accesso alla cultura.

Dieci viaggi in altrettante biblioteche, a volte non più esistenti, o mai esistite, altre volte luoghi di cruciale importanza ma geograficamente distanti e quindi spesso inaccessibili, saranno il percorso costruito tramite un linguaggio moderno capace di incuriosire visitatori di tutte le età.

Info: https://www.palazzolomellino.org/

THE WORLD OF BANKSY

Fino al 14 gennaio

Un’identità mai svelata, quella di Banksy, lo street artist più famoso al mondo, che riporta a Genova le sue opere nell'esposizione The World of Banksy – The Immersive Experience inaugurata nella vecchia biglietteria della stazione di Principe.

Info: info@theworldofbanksy.it - 333 9934746

VISIBILIA

Fino all'8 gennaio

Al Museo d'Arte contemporanea di Villa Croce è visitabile sino al prossimo 8 gennaio la mostra Visibilia, a cura di Isabella Puliafito.

Si tratta di una collettiva che mette a confronto tre generazioni di artisti italiani sul tema del visibile, declinato attraverso differenti tecniche e modalità: dalle installazioni, alle sculture, alle opere bidimensionali ai video.

L’esposizione, che occupa tutte le sale al piano terra e al piano nobile ed è stata allestita con la sovrintendenza del cultural manager del Comune di Genova Maurizio Gregorini, è caratterizzata da una raccolta di opere scelte con cura insieme ad ognuno degli artisti per diventare un racconto.

Le opere, come detto, coprono una vasta gamma delle esplorazioni visive dalla fotografia digitale e non, alla pittura acrilica, dal video al neon, dalle proiezioni alle installazioni con materiali diversi. Tutte insieme sono parte, per un breve periodo, dello spazio che le accoglie in una sorta di dialogo aperto con il luogo stesso, con le altre opere e con chi si sofferma a scrutarne il significato interiore.

DIALOGO TRA DUE DIVINE

Fino al 12 gennaio

Aprirà i battenti giovedì 12 ottobre la mostra dossier "Dialogo tra due 'divine'" di Giovanni Boldini, allestita al Museo delle Raccolte Frugone e visitabile fino al prossimo 12 gennaio.

Protagoniste dell'alta società parigina della Belle Époque, Miss Bell e La contessa De Leusse sono raffigurate da Giovanni Boldini in tele di grande formato, conosciute come i ritratti delle 'divine'.

ITADAKIMASU

Fino al 28 gennaio

Il legame profondo tra cultura, animazione e cibo, raccontato attraverso gli anime, è il filo conduttore della mostra Itadakimasu, allestita a Palazzo della Meridiana, e visitabile dal 12 ottobre fino al prossimo 28 gennaio. Cinque sale, ciascuna con scenografici allestimenti, raccontano la tavola giapponese e la sua storia, basata sul rispetto della natura.

LA FORMA DEL VENTO

Fino al 28 gennaio

Doppia location per la mostra 'La forma del vento', un'esposizione dedicata all'arte degli aquiloni giapponesi. L'iniziativa è in programma dal 30 settembre al 28 gennaio 2024 a Genova. Un percorso diviso in due location, una al Castello D'Albertis e una al Museo d'Arte Orientale Edoardo Chiossone.

“Dal linguaggio dei simboli alla dimensione rituale, dalla tradizione contadina al mondo dell’arte e degli artisti, dalle forme della cultura tradizionale alle evoluzioni tecniche ed estetiche - spiega il curatore del progetto e della mostra Alberto de Simone - un affascinante viaggio alla scoperta della storia millenaria della tradizione del volo a vela e dell’arte giapponese degli aquiloni”.

LA LIGURIA DEL CINEMA

Fino al 15 dicembre

Sarà visitabile fino al 15 dicembre a La fabbrica delle immagini - Voltini Lab del Centro Civico Buranello la mostra "La Liguria del cinema. Genova", realizzata dall'associazione culturale Paperjam con la consulenza cinematografica di Renato Venturelli e il contributo di Coop Liguria - Azioni per la società.

L'esposizione ripercorre i principali film girati a Genova, a partire da Alfred Hitchcock che scelse proprio il porto della città per girare il suo primo film, passando per Nicole Kidman di Grace di Monaco, ai film sul G8, a Stefano Accorsi e Jasmine Trinca in Fortunata di Sergio Castellitto.

LA MOSTRA DELLE ILLUSIONI

Fino al 14 gennaio È stata prorogata fino a gennaio 2024 la Mostra delle Illusioni allestita ai Magazzini del Cotone (modulo 1) del Porto Antico di Genova, una divertente mostra dedicata all'affascinante mondo delle illusioni ottiche, realizzata dalla società Innovation CGMZ, che si occupa da anni di mostre a carattere storico-divulgativo e di intrattenimento. Info: info@lamostradelleillusioni.com, Tel. 389.554.0263 (anche Whatsapp) - https://www.visitgenoa.it/evento/la-mostra-delle-illusionihttps://www.visitgenoa.it/evento/la-mostra-delle-illusioni

CHRISTO IN MOSTRA A GENOVA

Fino al 25 novembre

SATURA, con il progetto “La Galleria”, dedica una mostra ad uno dei più importanti esponenti dell’arte del Novecento, Christo. La mostra, a cura di Mario Napoli, inaugura sabato 11 novembre dalle ore 17:00 presso le prestigiose sale di Palazzo Stella.

Visionario nel suo modo di intendere l’arte, è riconosciuto dai più come colui che impacchettava il mondo. L’arte di Christo (Gabrovo, 1935 - New York, 2020) rompe tutti gli schemi, ciò che è da sempre visibile agli occhi viene improvvisamente celato, creando sconvolgimento e curiosità nello spettatore. Tra i suoi ultimi lavori, la passerella galleggiante sul Lago d’Iseo, che ha attirato l’attenzione di migliaia di turisti anche nel nostro Paese.

PONTI E PONTILI

Fino al 19 maggio

La mostra intitolata ”Ponti e Pontili”, allestita alla Wolfsoniana di Nervi, aprirà le porte venerdì 27 ottobre alle ore 17 e sarà possibile visitarla fino al 19 maggio 2024.

Il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, realizzato da Armando Brasini tra il 1955 e il 1963, è stato un importante elemento del programma di opere pubbliche in Italia.

MOSTRA FOTOGRAFICA GIANNI BERENGO GARDIN (SAN FRUTTUOSO DI CAMOGLI)

Fino al 7 gennaio

Dal 6 luglio 2023 al 7 gennaio 2024 il FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano ETS torna a ospitare presso l’Abbazia di San Fruttuoso a Camogli (GE), dopo dieci anni dall’ultima edizione, una mostra di scatti inediti che rivelano il legame profondo tra il grande fotografo Gianni Berengo Gardin e il Borgo di San Fruttuoso.

La mostra, allestita in due ambienti dell’Abbazia, presenta ventotto fotografie in bianco e nero scattate da Gianni Berengo Gardin nel 2020, all’età di novant’anni. Le foto esprimono – grazie al gioco di contrasti tipico dell’autore – tutta la meticolosità, la passione, l’attenzione ai dettagli e alle persone che da sempre animano il suo lavoro. Dopo aver dedicato a Camogli, di cui è cittadino onorario, un progetto fotografico nel 2008, Gianni Berengo Gardin firma sulla costa ligure un nuovo reportage realizzato durante il periodo della pandemia: l’emergenza e la straordinarietà di quei mesi hanno permesso di ottenere immagini particolarmente suggestive, che mostrano San Fruttuoso come un luogo di meditazione in una situazione di completo isolamento.