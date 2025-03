Savona, Luigi Pignocca segretario provinciale di Forza Italia per acclamazione: "Obiettivo 1000 iscritti" (FOTO E VIDEO)

Forza Italia "rinasce", forte di un lavoro da "sherpa" nella raccolta di nuovi iscritti fatto sul territorio dal consigliere regionale Angelo Vaccarezza, tornato nel partito lo scorso anno. Vaccarezza è stato definito "un prodigio" dall'onorevole forzista Chiara Tenerini nel congresso provinciale di questa mattina a Palazzo Nervi, che ha visto l'elezione alla segreteria, per acclamazione, di Luigi Pignocca, la nomina di sei coordinatori e di un coordinamento provinciale di 53 componenti.

"Ringrazio l'onorevole Tenerini- dice il consigliere regionale Angelo Vaccarezza - oggi indubbiamente è una bella giornata perché arriviamo al congresso con un partito che in un anno da nove iscritti è arrivato a quasi 600, con un candidato sì unitario, ma non perché c'è stato un dibattito prima. Luigi Pignocca ha ottenuto oltre 300 firme di presentazione sulla sua candidatura. Abbiamo nominato oggi sei coordinatori cittadini, abbiamo composto un coordinamento provinciale fatto di 53 persone che copre, tramite i segretari, i coordinatori o i commissari, tutto il territorio. Indubbiamente ci aspetta un grande lavoro, però lo affrontiamo con un grande radicamento. Siamo probabilmente il primo partito per amministratori sul territorio e siamo il gruppo più grosso in provincia con tre consiglieri provinciali. Le sfide che ci attendono sono molte, partendo dal Comune di Savona l'anno prossimo. Oggi, mentre ci organizziamo, daremo una mano a Genova, perché la vittoria di Piciocchi alle comunali di Genova confermerebbe la vittoria di Marco Bucci l'anno scorso alle regionali".

Luigi Pignocca, fino ad ora commissario, è stato eletto per acclamazione, con il sostegno di 300 iscritti sui 570 di Forza Italia.

"Credo sia una grande soddisfazione arrivare ad un congresso unitario - spiega Pignocca - Il sostegno di più della metà delle firme degli iscritti di Forza Italia sia un ottimo risultato. Unitario non vuol dire uniformato, ma credo sia una grossa risposta per un partito che vuole dare l'impressione di avere idee chiare per portare avanti il proprio progetto. Cercheremo di essere sempre più presenti sul territorio: una delle parole che abbiamo sentito di più in questo congresso è stata ascolto e presenza. I primi obiettivi sono quelli di far crescere ulteriormente il nostro partito in provincia di Savona, non solo dal punto di vista elettorale (quest'anno abbiamo il solo appuntamento elettorale di Sassello), ma anche di tornare ad essere protagonisti nel centrodestra".

Al congresso molte le facce note, compresi i tanti che dopo Vaccarezza sono rientrati in Forza Italia e che l'onorevole Tenerini ha ringraziato. Non solo loro, ma anche chi "non ha mai abbandonato il partito, anche nei momenti più difficili".