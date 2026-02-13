Albissola Marina: Baccalà protagonista alla Pignatta Rossa

La Pignatta Rossa ArTrattoria propone una nuova serata dedicata alla cultura del gusto, con un appuntamento interamente incentrato sul baccalà, ingrediente simbolo della cucina mediterranea e della tradizione ligure. L’evento si terrà martedì 25 febbraio, con inizio alle ore 20.00, e offrirà un percorso gastronomico accompagnato da narrazione e approfondimento culturale.

L’iniziativa si inserisce nella linea di attività del locale, orientata a valorizzare prodotti e preparazioni che raccontano la storia alimentare dei territori. In questa occasione il filo conduttore sarà il merluzzo conservato — baccalà e stoccafisso — alimento che per secoli ha sostenuto economie, rotte commerciali e cucine regionali, e che ancora oggi rappresenta un elemento identitario per molte comunità costiere.

La serata sarà accompagnata dallo storytelling enogastronomico del giornalista Claudio Porchia, che guiderà gli ospiti attraverso riferimenti storici, tradizioni e curiosità legate all’uso del baccalà nella cultura gastronomica europea, offrendo un contesto narrativo che affiancherà il servizio dei piatti.

Il menu proposto prevede: in apertura una polpetta sfiziosa, introduzione leggera che prepara il palato, per poi entrare nel vivo con un carpaccio di Baccalà accompagnato da quenelle di patate al basilico, cipolle al balsamico e limone caramellato, un piatto che gioca sull’equilibrio tra freschezza, acidità e sapidità. Segue la Buridda di Baccalà con patate, preparazione radicata nella tradizione ligure, che restituisce il lato più domestico e riconoscibile della cucina costiera. Chiude il menu un semifreddo agli agrumi, scelta coerente per pulire il palato e concludere il percorso su note aromatiche e luminose.

In abbinamento è previsto il Pigato De Peri, con servizio di una bottiglia ogni quattro persone, oltre ad acqua e caffè.

Il costo della serata è di 45 euro a persona.

L’appuntamento rappresenta un’occasione per approfondire la cultura gastronomica ligure attraverso una cucina che unisce memoria e interpretazione contemporanea, confermando il ruolo della Pignatta Rossa come spazio di incontro tra esperienza culinaria e divulgazione.

La Pignatta Rossa, inserita fra i Ristoranti della Tavolozza, si trova in via Italia, al numero 55, nella splendida cornice di Albissola Marina.

Informazioni e prenotazioni Tel. 349 546 5722