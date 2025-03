Albisola, un progetto dell'Associazione Ceramisti per rifare la fontana di Piazza Dante

Un progetto per il rifacimento della fontana di Piazza Dante.

A presentarlo l'Associazione Ceramisti di Albisola ed è stato approvato dalla giunta comunale albisolese.

Il progetto è stato denominato "Spostati dal vento”, nel quale ogni artista coinvolto, realizzerà i pannelli in terra semi-refrattaria (che garantisce una minore manutenzione nel tempo) e a bassorilievo, che avranno come soggetto gli otto venti.

"L'Assessorato alla Cultura, nell'ottica di valorizzare il patrimonio artistico- culturale di Albisola Superiore, intende procedere al rifacimento della fontana di piazza Dante, con l'obiettivo di restaurare e ridare il giusto valore ad un bene pubblico di notevole interesse per la cittadinanza, rafforzando l’identità locale e il senso di appartenenza alla comunità, migliorare le infrastrutture e gli spazi verdi e comuni creando un ambiente più vivibile e accogliente in un luogo centrale della città e di riflesso, promuovere il territorio e le attività in esso presenti" viene spiegato nella delibera di giunta.

Il progetto ha come obiettivo "una ridefinizione visiva ed estetica dello spazio pubblico a favore di una rinnovata identità collettiva e ha l'obiettivo di valorizzare un'area della città, che è il fulcro della vita della comunità albisolese, migliorando il decoro urbano, attraverso la valorizzazione di una delle forme d’arte più antiche e rappresentative del territorio, che caratterizza già la piazza, dopo il recente rifacimento della rotatoria, nella quale è stato posizionato un tornio a volano".

Il comune si occuperà di avere il ruolo di gestore del progetto oltre all'attività di coordinamento fra l’Associazione Ceramisti e gli esecutori dei lavori di installazione delle opere, di comunicazione istituzionale e di promozione dell'iniziativa, comprensiva di organizzazione di attività collaterali per far conoscere a cittadini e turisti il progetto.

L'istanza per la concessione del contributo per la realizzazione del progetto era stata inoltrata alla Fondazione De Mari in risposta alla pubblicazione del Bando “Sessione Erogativa Generale 2 2024” che ha concesso una cifra che si attesta sui 5mila euro a fronte di un piano economico che prevede spese per 10.210 euro.