Modellini navali che passione: dall'Amerigo Vespucci a Luna Rossa passando per i classici gozzi liguri (FOTO)

Velieri come l'Amerigo Vespucci, barche a vela anche le più celebri e storiche come Alinghi del 2003 e Luna Rossa del 2007, lancette, gozzi, catamarani, rimorchiatori, imbarcazioni a remi per praticare il canottaggio e persino una nave dei pirati.

Sono 150 i modellini navali esposti nel Palazzo del Commissario e gli amanti del genere ma non solo negli ultimi giorni stanno affollando la fortezza del Priamar per far visita alla nostra organizzata dall'Assonautica provinciale di Savona.

La passione e precisione nel realizzarli danno vita ad un'arte impareggiabile con una varietà di modellini da far invidia. Ogni modello ha infatti una storia da raccontare e giovani e meno giovani si sono fermati da mercoledì passando per l'apertura del venerdì e del fine setimana ad apprezzarli.

Gli espositori degli oltre 150 modellini presenti nella mostra provengono da diverse regioni; alcuni di loro sono stati premiati in campionati di modellismo statico d’epoca, sia nazionali che internazionali.

"La mostra è stata allestita con lo scopo di permettere a tutti di osservare queste bellissime imbarcazioni, che fanno parte della storia marittima, con un pensiero particolare verso i più giovani - dicono da Assonautica - Infatti, l’orario prevede le mattinate a disposizione, su prenotazione, per le visite delle scolaresche".

La mostra è aperta fino al 15 marzo il mercoledì e venerdì dalle 15:00 alle 18:00; sabato e festivi dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00.