Pignatta Rossa: una festa per celebrare dieci anni di cucina e arte

Non una semplice festa di compleanno, ma un’occasione per ritrovarsi e raccontare un percorso che, nel tempo, ha intrecciato cucina, arte e comunità.

A chiamare a raccolta amici, clienti e artisti è la chef Tiziana Piras, anima del locale, che in questi anni ha costruito una proposta personale e riconoscibile: una cucina sincera, legata alla stagionalità e al territorio, capace però di dialogare con linguaggi contemporanei e con il mondo dell’arte. Accanto a lei, come sempre, il marito Giacomo Lusso, artista di fama, la cui presenza ha contribuito a rendere la Pignatta Rossa un luogo ibrido, dove il gesto culinario e quello artistico convivono e si contaminano. La scelta di Albissola Marina non è casuale. Qui la tradizione ceramica, l’arte e la creatività fanno parte del paesaggio culturale quotidiano, e la Pignatta Rossa si è inserita con naturalezza in questo contesto, diventando nel tempo un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza che vada oltre la tavola. Un’Artrattoria nel senso più autentico del termine: un luogo vissuto, attraversato da persone, idee, mostre informali, cene tematiche e incontri.

Alla serata sarà presente anche Claudio Porchia, giornalista e presidente dei Ristoranti della Tavolozza, che negli anni ha affiancato e promosso il progetto della Pignatta Rossa attraverso rassegne, serate a tema e momenti di racconto dedicati al rapporto tra cucina, identità e territorio.

La serata del 4 marzo, riservata agli invitati, si preannuncia come un incontro conviviale e autentico, fedele allo spirito della Pignatta Rossa: un brindisi condiviso, qualche assaggio e tante storie che si intrecciano. Un’occasione per ringraziare chi, nel tempo, ha contribuito a rendere questo luogo vivo e riconoscibile e per guardare al futuro con la stessa curiosità e libertà che ne hanno accompagnato il percorso.