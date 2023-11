Bambino partorito morto in ambulanza, verranno fatti riscontri diagnostici dall'Asl

L'Asl2 farà gli accertamenti diagnostici sul corpo del piccolo venuto alla luce senza vita in ambulanza tra Albenga e l'ospedale di Savona l'altra mattina. La triste notizia del dramma della giovane mamma era stata resa nota dalla stessa dall'Asl 2 savonese.

Ad occuparsi del caso è il pm Giovanni Battista Ferro e per il piccolo non sarebbe stata prevista l'autopsia. L'allarme era scattato alle 05:49 del 17 novembre 2023 quando la S.C. 118 Emergenza Territoriale – ha spiegato l'Asl in una nota - è stata attivata su richiesta della signora DMC, 25 anni, gravida alla 31esima settimana, che lamentava perdite ematiche e contrazioni, già seguita dal Consultorio di Finale Ligure per quanto attiene alla gravidanza. La centrale ha attivato il servizio territoriale per il trasporto urgente".

Purtroppo quando è nato il piccolo era senza vita. La salma è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale di Savona dove è stata mantenuta a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.