Calcio. Dopo 3 anni torna al gol in Nazionale Stephan El Shaarawy: "Dedicato a me, alla mia famiglia e a Donati"

Era il 7 ottobre 2020, precisamente dalla doppietta contro la Moldavia, che Stephan El Shaarawy non si gustava la soddisfazione di trovare la via del gol con la maglia della Nazionale.

L'attaccante savonese è tornato sul tabellino dei marcatori azzurro ieri sera, nel 5-2 sulla Macedonia del Nord con cui l'Italia ha mantenuto vive le sue chances di qualificazione diretta a Euro 2024 (decisivo sarà l'ultimo match in terra ucraina).

"E' stata un'emozione bellissima ritrovare il gol e all'Olimpico ha un sapore speciale. Un gol che dedico - spiega il Faraone - alla mia famiglia e a me stesso nel contesto di un match che era importante vincere.

I tre punti sono arrivati, ma la partita ha testimoniato come serva sempre la giusta determinazione, appena si molla un attimo si prendono due gol: tutto in gioco e le cose possono cambiare da un momento all'altro. L'impiego più vicino alla porta? Negli ultimi anni ho giocato da esterno sinistro, mentre con questo modulo riesco ad essere più protagonista in zona gol".

Il Faraone ha anche commentato il gol su Instagram dedicandolo al suo vecchio allenatore delle giovanili nel Legino, Dionigi Donati, recentemente scomparso all'età di 99 anni. "Grande Vittoria - ha scritto El Shaarawy - Ritornare al gol in Nazionale all’Olimpico sotto la Sud è stata un’emozione unica. Questo Gol è tutto tuo Donati".

Non sono mancati nemmeno i complimenti del Ct Spalletti. "I complimenti vanno a Stephan, anche oggi è entrato benissimo in campo e ha saputo dimostrarsi decisivo. Mourinho ha saputo migliorarlo con una nuova attitudine difensiva, capace di bilanciare la squadra".

Una serata speciale per la nostra regione, dato che anche Federico Chiesa, autore di una doppietta, è nato a Genova.