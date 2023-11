Savona, i carabinieri celebrano la Virgo Fidelis nella parrocchia Maria Ausiliatrice

Domani, martedì 21 novembre, alle ore 10.30, i carabinieri del Comando Provinciale di Savona, presso la parrocchia Maria Ausiliatrice di via San Giovanni Bosco, alla presenza delle autorità militari e civili locali celebreranno la Virgo Fidelis, l’82° Anniversario della Battaglia di Culquaber e la Giornata dell’Orfano.

La Virgo Fidelis è l'appellativo cattolico di Maria, madre di Gesù, scelta quale patrona dell'Arma dei carabinieri l'11 novembre 1949, data della promulgazione di un apposito Breve apostolico da parte di Papa Pio XII. La ricorrenza della Patrona dell’Arma è stata fissata dallo stesso Papa Pio XII per il 21 novembre, giorno in cui cade la Presentazione della Beata Vergine Maria e la ricorrenza della battaglia di Culqualber.

La battaglia di Culqualber è stata combattuta in Abissinia (l'attuale Etiopia) dal 6 agosto al 21 novembre 1941 fra militari italiani e britannici.

Il 21 novembre ricorre anche la Giornata dell’orfano, occasione per ricordare i commilitoni che ci hanno lasciati e per prendersi cura dei loro figli. L’Arma dei carabinieri ha fondato per questo, già nel 1948, l’ONAOMAC - Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma Carabinieri - che assiste i figli dei militari deceduti aiutandoli economicamente nel percorso scolastico e anche organizzando vacanze studio e gite d’istruzione.