La cucitura selleria il segreto delle borse Visonà

Quando si acquista una borsa Visonà non occorre sia in evidenza il logo. Basta toccarla per comprenderne la qualità e morbidezza dei pellami usati, che durano negli anni, per capirne l’eleganza e la sobrietà raffinata che si adatta perfettamente a tutte le mode e a tutte le età. Poi una “Visonà” è unica per la sua iconica “cucitura selleria”, un segno distintivo che ne caratterizza tutte le collezioni.

E’ un brevetto e trademark depositato e dona l’allure di artigianalità e forte carattere a tutte le sue borse. “Le nostre creazioni ”, dice Mara Visonà, amministratore dell’azienda, “sono realizzate rigorosamente a mano in Italia da esperti maestri artigiani e richiedono lentezza e precisione nell’esecuzione. Vengono utilizzati solo pellami di primissima qualità “pieno fiore” che durano nel tempo. Dietro al nostro nome c’è un brand con una storia decennale e la nostra clientela, molto fidelizzata, ci ha sempre premiato per questa accutarezza nelle lavorazioni, per la qualità dei pellami, e le rifiniture di pregio. Non solo guardiamo al design, alla bellezza, alla leggerezza di ogni nostra borsa, ma da sempre guardiamo alle materie prime. La pelle è un materiale durevole, robusto che entra a pieno titolo in un’ottica di economia circolare.

Una borsa VISONA’, complice un’estetica timeless, può essere ceduta dalla madre alla figlia, può essere riparata, anzi il tempo ne rende sempre più bello il pellame, donandole un’allure “vintage“. Abbiamo sempre fatto investimenti mirati, ponendo al centro dell’attenzione le persone, per i processi produttivi, per l’impatto ambientale”. Una borsa Visonà può costituire un apprezzatissimo regalo natalizio.