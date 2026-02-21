Real Forni, partner ufficiale di IDA Summit 2026, leader negli impianti per la cottura alimentare

L’esperienza acquisita e la collaborazione con altre aziende del settore ci consentono di poter fornire impianti completi, dall’impasto fino al confezionamento del prodotto finito.

La nostra azienda è disposta su una superficie di 28.000 m² con una superficie coperta di 15.000 m² ed esportiamo i nostri prodotti in tutto il mondo.

PERCHÉ REAL FORNI

I nostri forni sono costruiti per durare nel tempo

Da 60 anni, progettiamo e costruiamo i nostri forni interamente in Italia, usando solo componenti di altissima qualità (tutti componenti italiani e lavorati all’interno dei nostri stabilimenti…). Con la competenza di 50 collaboratori altamente specializzati che ogni giorno lavorano per farti crescere nel business. Per questo molti dei forni Real sono in uso da più di 40 anni.

I nostri forni sono pensati per il risparmio energetico

Un forno consuma energia. Un forno Real Forni risparmia energia. Abbiamo a cuore il futuro del pianeta, per noi e per i nostri figli e nipoti. Non possiamo consumare le risorse di oggi e di domani. Per questo i nostri forni sono tra i migliori del settore in termini di risparmio energetico e rispetto dell’ambiente.

La nostra assistenza è capillare e veloce

I nostri forni non si rompono. Ma se si rompono, siamo pronti: 40 punti di assistenza in Italia e 150 nel mondo. Rispondiamo alle richieste di assistenza in meno di 24 ore, in modo che il tuo forno sia sempre al lavoro per te.

E se vuoi essere ancora più tranquillo, abbiamo pensato all’estensione di garanzia e alla manutenzione programmata con LONG LIFE 3+

IL NOSTRO PROCESSO DI PRODUZIONE

Ogni fase produttiva dei nostri prodotti avviene all’interno delle nostre Officine, dal materiale grezzo al prodotto finito, garantendovi un prodotto 100% made in Italy.

Taglio e piega

A partire dalla pura lamiera inox, gestiamo internamente la lavorazione di tutte le parti inox dei nostri forni.

Saldatura

Gli scambiatori di calore e tutti gli elementi richiedenti saldatura vengono prodotti e testati all’interno delle nostre officine.

Lavorazione del tubo anulare

A differenza della maggior parte della concorrenza, la produzione dei tubi anulari dei nostri forni avviene internamente. Utilizziamo solamente acciaio Mannesmann trafilato a freddo certificato UNI 663 (norma tedesca DIN 17175/I) spessore 4 mm, che viene tagliato, piegato e saldato internamente. Ogni elemento viene poi riempito di acqua distillata per il 30%, e viene testata la tenuta delle saldature esponendoli a una pressione a 700 bar.

Reparto elettrico

L’impianto elettrico dei nostri forni viene prodotto interamente all’interno del nostro stabilimento, dalla progettazione alla realizzazione.

Montaggio

I nostri Tecnici montatori possono assemblare i forni sia presso la sede del cliente, che in Officina, sulla base delle caratteristiche del forno e delle esigenze del cliente.

