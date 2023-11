Aurelia Bis, arrivano ruspe e operai nei cantieri di Corso Ricci di Savona

Le dune di sabbia e ghiaia senza teli, con le ruspe che scavano nella ghiaia e spostano i materiali, ed alcuni operai che fanno le rilevazioni. In questi giorni i savonesi hanno notato un movimento di mezzi e lavoratori nei cantieri dell'Aurelia Bis di corso Ricci dove sboccherà il tracciato proveniente da Albisola, probabilmente per avviare la ripresa dei lavori.

Lo scorso 24 maggio erano stati formalmente consegnati i lavori alla nuova impresa appaltatrice, la Ici - Italiana Costruzioni Infrastrutture spa, poi erano iniziate le operazioni preliminari per il ripristino del cantiere. Il cantiere, avviato nel 2013 era fermo dal 2018 dopo la crisi di una delle imprese appaltatrici, per i lavori che erano rimasti da completare per il 20%.

Il commissario Matteo Castiglioni aveva fissato il 16 febbraio 2026 come data entro la quale completare l’infrastruttura con impiantistica, rivestimenti, asfaltatura, segnaletica e i nuovi svincoli. I lavori avviati nel 2012 i cantieri si erano fermati a causa della crisi di una delle imprese appaltatrici che aveva chiesto il concordato preventivo.

Ora operai e macchine sono al lavoro in corso Ricci ma in varie occasioni l'Unione Industriali ha lamentato la scarsa informazione sull'andamento dei lavori, chiedendo che vengano rispettati i tempi previsti.