Boissano, revocata parzialmente l'ordinanza di chiusura della Parrocchia S. Maria Maddalena: l'oratorio di San Pietro è tornato fruibile

Il sindaco di Boissano Paola Devincenzi nei giorni scorsi ha parzialmente revocato l'ordinanza di interdizione e messa in sicurezza della chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena riaprendo di conseguenza l'oratorio presente a lato della struttura religiosa di piazza Govi.

Nel nuovo provvedimento si legge che "l'interdizione temporanea all'accesso e utilizzo permane per la chiesa parrocchiale" e che "si intende fruibile il locale oratorio di San Pietro in Vincoli posto sul fianco sud della Chiesa".

La scelta della primo cittadina arriva dopo la presa d'atto della relazione tecnica/strutturale redatta dall'ingegner Giuliano nella quale è stata rilevata l'indipendenza tra la copertura della chiesa è quella dell'oratorio, con quest'ultimo dichiarato completamente agibile pur osservando "che comunque sarà necessario intervenire sulla copertura (orditura e manto) per prevenire il verificarsi di una situazione simile a quella riscontrata per la copertura della chiesa".

"In conseguenza della revoca parziale - si legge inoltre nell'ordinanza a proposito della chiesa parrocchiale - si ribadisce la necessità di effettuare gli opportuni interventi di riparazione della copertura a tetto dell'edificio al fine di ripristinare in modo permanente le condizioni di stabilità e sicurezza dell'intero compendio immobiliare, così come regolato dalla citata ordinanza n. 25 del 7 novembre 2023".

In seguito ad un sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco all'interno della Chiesa era stata constatata, secondo quanto riferito, "la rottura della struttura in legno del tetto ed in particolare della trave di colmo con conseguente cedimento dei travetti laterali, distacco di tegole con contestuali infiltrazioni di acqua all’interno dell’immobile; inoltre all’interno della chiesa sono state notate fessurazioni sul soffitto in adiacenza a delle notevoli infiltrazioni d’acqua notate da fiorescenze sulla volta stessa".

Una situazione che aveva portato all'interdizione dell'edificio fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.