Eni contraria allo spostamento del rigassificatore a Vado? Toti: "Se il Governo cambierà il piano ne prenderemo ovviamente atto"

"Se il Governo decide di non mettere più il rigassificatore nella Repubblica Italiana, evidentemente la Regione Liguria si adeguerà a quelli che sono i piani".

Così il presidente della Regione e commissario straordinario di Governo per il progetto sul posizionamento della nave Golar Tundra a circa 4 km dalla costa di Vado, in merito alla contrarietà che sarebbe stata espressa da Eni.

L'azienda multinazionale creata dallo Stato, si sarebbe espressa due giorni fa davanti all’Autorità per l’energia puntualizzando che il trasferimento, previsto dopo tre anni di permanenza in Toscana, aumenterebbe i costi infrastrutturali con impatti da ultimo sui costi di importazione del gas.

"Non è una fissazione di Toti il rigassificatore, i gasdotti, io agisco come commissario di Governo, attuo un piano energetico fatto dal Governo Draghi votato anche dal Pd e dal M5S, approvato a pieni voti e ora lo stiamo applicando - puntualizza Toti - Se il Governo cambierà il piano ne prenderemo ovviamente atto, come cittadino non ne sarei d'accordo, come presidente e commissario come un soldatino sarò sull'attenti e dirò come Garibaldi 'obbedisco'.