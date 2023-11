Lavori al nodo di Genova, modifiche e disagi per Intercity e regionali in tutta la Liguria

Modifiche alla circolazione dei treni Regionali e Intercity in questo fine settimana e la notte tra l'1 e il 2 dicembre, per i lavori infrastrutturali in corso e la necessaria chiusura della linea ferroviaria tra Cogoleto e Sestri Ponente, dalle ore 22 di venerdì 24 alle 22 della domenica 26 novembre e dalle 22 di venerdì 1 alle 8 di sabato 2 dicembre.

I giorni 25 e 26 novembre i treni Intercity tra Ventimiglia/Savona/Genova e Milano o Roma e viceversa subiranno variazioni di orario e non circoleranno tra Genova e Savona o Ventimiglia. Previste riprogrammazioni con bus nel tratto interrotto, con possibili disagi, soppressioni e ritardi.

Eccezione per l’Intercity 518 Roma-Ventimiglia, per l’Intercity 689 Milano-Ventimiglia e per l’Intercity 639 Ventimiglia-Milano che il giorno 26 novembre circolano regolarmente nell’intera tratta con variazioni di orario. Il giorno 1 dicembre il treno Intercity 518 Roma-Ventimiglia non circolerà tra Genova e Ventimiglia. Previste riprogrammazioni con bus nel tratto interrotto, con possibili disagi, soppressioni e ritardi.

I treni regionali da Milano per Savona/Imperia/Ventimiglia, da La Spezia e Sestri Levante per Genova e località del ponente ligure (Savona, Imperia, Ventimiglia), del servizio urbano Genova Voltri - Genova Nervi saranno interessati da cancellazioni totali o limitazioni di percorso tra Savona e Genova o tra Cogoleto e Genova.

Prevista la riprogrammazione del servizio, sostituzioni con bus ove possibile e modifiche degli orari con aumento della durata del viaggio, in relazione anche al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto: Trenitalia consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il programma straordinario di treni e bus del prossimo weekend e sono in corso di aggiornamento per le modifiche della notte 1-2 dicembre.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Attivo il call center gratuito 800 89 20 21.