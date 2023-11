Loano, grande festa alla "Ramella" per i 105 anni di Ester Prato

Festa, alla residenza protetta Ramella di Loano, per i 105 anni di Ester Prato.



Ieri pomeriggio Ester ha celebrato l'importantissimo traguardo insieme ai parenti (le nipoti, i pronipoti e i bisnipoti) e ai membri dell'amministrazione comunale: il sindaco Luca Lettieri, il vice sindaco Gianluigi Bocchio e gli assessori Manuela Zunino ed Enrica Rocca; alla festa hanno partecipato, ovviamente, anche gli altri ospiti e allo staff della residenza protetta.



Nonostante le tante candeline, Ester è ancora lucida e attiva. Ex guardarobiera della colonia “Città di Milano” di Pietra Ligure e sarta (insieme alla sorella Tina) a Loano, Ester Prato non si è mai sposata.