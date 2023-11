Rigassificatore, #quellidellaCatena a Toti: "Continuiamo a chiedere a gran voce un confronto aperto"

"C’è del nervosismo al Palazzo della Regione". Comincia così la nota del coordinamento #quellidellaCatena, nato da associazioni e cittadini per dire "no" al progetto di ricollocamento del rigassificatore nel savonese, che prende in considerazione alcuni sviluppi recenti sulla questione.

Oggetto del comunicato è il presidente di Regione e commissario per l'opera, Giovanni Toti. Secondo il coordinamento, questo nervosismo lo si percepirebbe "più che chiaramente dalle arroganti dichiarazioni" che lo stesso governatore lo scorso sabato 18 novembre ha rilasciato ad un'emittente televisiva regionale nelle quali affermava come "qualche cittadino di Savona si è arrabbiato, ma penso che faccia sempre più rumore l'albero che cade rispetto alla foresta che cresce, duemila persone in piazza vuol dire che 200mila erano a casa loro e saranno felici quando pagheranno meno le bollette del gas".

Ebbene, #quellidellaCatena non ci stanno. "Presidente e commissario Toti, ci permettiamo di ricordare una semplice regola aurea presa in prestito da un mondo a Lei familiare: la politica - scrivono nella nota -. In qualsiasi tornata elettorale chi non vota, non conta al fine del risultato. Perciò, per quale acrobazia di basso populismo i 200mila savonesi non scesi in piazza a protestare sarebbero arruolabili d’ufficio tra i favorevoli ad un rigassificatore, esattamente di fronte a casa propria e funzionale solo al progetto 'Italia - Hub Europeo del Gas' per l’export verso paesi UE?".