Ieri sera un incendio boschivo ha interessato il territorio di Calizzano. Attorno alle ore 22, la macchina del pronto intervento è stata prontamente attivata, dando il via a un'azione coordinata per fronteggiare la situazione critica.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato tre squadre di vigili del fuoco dai distaccamenti di Finale Ligure e Toirano. Sul posto hanno operato anche una quindicina di Aib. Il rogo è stato domato poco dopo le 3. Le cause sono ancora in via di accertamento.