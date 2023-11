Il Pd Albenga in difesa del sindaco Tomatis: "Da Vaccarezza un attacco farraginoso, sconclusionato e irrispettoso"

"'Costituzione italiana: Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti'. Basterebbe questo per commentare il farraginoso, sconclusionato e irrispettoso comunicato di ieri contro il sindaco Riccardo Tomatis da parte del consigliere Vaccarezza".

Cosi commenta il Pd Albenga che prosegue: "Secondo quest’ultimo, probabilmente, erigersi a difesa dei propri cittadini e a favore del diritto fondamentale alla salute equivale a strumentalizzare un tema per fini elettorali".

"A noi però preme fare chiarezza e ricordare come siano anni che il sindaco Tomatis si batte a favore dell’ospedale di Albenga e della riapertura del pronto soccorso. Che la vera strumentalizzazione abbia provata a farla, invece, Stefano Mai proprio dai banchi della maggioranza totiana, per poi essere prontamente smentito dal suo assessore Gratarola in merito alla deroga sulle 24 ore?".

"Caro Vaccarezza: hai provato a mettere una pezza, ma ancora una volta si è rivelata peggio del buco, proprio come il nuovo piano sociosanitario approvato solo grazie ad un antidemocratico escamotage - concludono i Dem - E di questo alla cittadinanza dovrete rispondere, aldilà della vostra perenne campagna elettorale".