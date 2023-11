Albenga, alcuni mezzi all'interno dell'ex Caserma Piave allarmano i cittadini ma il sindaco rassicura: "Interventi programmati, nulla a che vedere con la questione CPR"

"L'attenzione sul tema CPR è sempre molto alta sia da parte dell'Amministrazione che da parte dei cittadini che questa mattina, notando dei mezzi entrare all'interno dell'ex Caserma Piave, si sono allarmati contattando immediatamente il Comune. Prontamente abbiamo chiesto chiarimenti ed informazioni e ci è stato confermato che si tratta di interventi programmati sul verde all'interno della struttura che nulla hanno a che vedere con la questione CPR".

"Colgo l'occasione per informare i cittadini che l'amministrazione sta continuando a fare tutte le azioni possibili per contrastare tale possibilità - ha aggiunto il primo cittadino - Abbiamo già dato incarico ad un legale che ci seguirà in questa vicenda e scritto al Governo formulando una richiesta di accesso agli atti di ogni eventuale procedimento che possa riguardare il nostro territorio su questo tema".