In occasione della Festa del Papà, che si celebra giovedì 19 marzo, Regione Liguria promuove la campagna social “Il mio papà”, un’iniziativa dedicata a tutti i cittadini che invita a condividere una fotografia insieme al proprio papà.
Le immagini raccolte diventeranno parte di una narrazione collettiva che sarà condivisa sui canali social di Regione Liguria e proiettata sul maxischermo sulla facciata della sede della Regione in piazza De Ferrari, con l’obiettivo di raccontare, attraverso volti e momenti condivisi, il legame speciale tra padri e figli.
La campagna è già attiva: per partecipare è sufficiente inviare una fotografia insieme al proprio papà, compilando il form dedicato e seguendo le indicazioni pubblicate sui canali social di Regione Liguria. Gli scatti selezionati saranno condivisi nel corso della giornata della Festa del Papà, creando uno spazio di celebrazione e riconoscimento per tutti i papà liguri.
Il form per partecipare è disponibile al seguente link:
https://forms.gle/FQJhc5pTQLgH4sXY6
Le fotografie devono essere inviate entro e non oltre domenica 15 marzo, all’indirizzo email socialteam@regione.liguria.it
Attualità | 13 marzo 2026, 13:49
Regione Liguria lancia “Il mio papà”: una campagna social per celebrare la Festa del Papà
Un invito ai cittadini a condividere una foto con il proprio papà: gli scatti selezionati saranno pubblicati sui canali social della Regione e proiettati sul maxischermo di piazza De Ferrari il 19 marzo
